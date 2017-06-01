Во Львове объявлен день траура из-за смерти Любомира Гузара

1 июня во Львове объявлен траур из-за смерти Блаженнейшего Любомира Гузара. Об этом сообщает сайт горсовета.

«Согласно распоряжению городского председателя Львова, 1 июня в городе объявлен день траура. Будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.