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08:39 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Во Львове объявлен день траура из-за смерти Любомира Гузара

Сегодня, 1 июня во Львове объявлен день траура из-за смерти Блаженнейшего Любомира Гузара.

Источник: Telegraf.com.ua

1 июня во Львове объявлен траур из-за смерти Блаженнейшего Любомира Гузара. Об этом сообщает сайт горсовета.

«Согласно распоряжению городского председателя Львова, 1 июня в городе объявлен день траура. Будет вывешен государственный флаг Украины с траурными лентами и приспущены государственные флаги на всех административных зданиях. Также рекомендовано ограничить проведение развлекательных мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним: после смерти 14 декабря 2000 года верховного архиепископа Мирослава Иоанна Любачивского, священный Синод Украинской греко-католической церкви избрал 25 января 2001 года епископа Любомира Гузара новым предстоятелем. Умер бывший глава УГКЦ Любомир Гузар Уже 26 января 2001 года, в Соборе св. Юра во Львове состоялась интронизация нового верховного архиепископа, сразу же после которой папский нунций информировал, что Иоанн Павел II, как он сообщил телеграммой, не только подтверждает такой выбор синода, но и предоставляет новому верховному архиепископу титул кардинала. В 2002 году верховный архиепископ Любомир освятил краеугольный камень своего Патриаршего собора в Киеве. 10 февраля 2011 года папа Бенедикт XVI принял отставку Любомира Гузара с поста верховного архиепископа УГКЦ. Соответствующее прошение Гузар подал, когда ему исполнилось 75 лет. Блаженнейший Любомир Гузар умер 31 мая на 85-м году жизни после тяжелой болезни.

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