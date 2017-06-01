Тотальная проверка водителей-иностранцев идет в Хабаровске
При этом по закону «шерстить» сотрудники ДПС могут только иноземных водителей, занятых коммерческими перевозками.
При этом по закону «шерстить» сотрудники ДПС могут только иноземных водителей, занятых коммерческими перевозками.
Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.
Массовые проверки
Хабаровчане с тревогой отмечают сегодняшнее резкое снижение количества маломестных автобусов, циркулирующих по городу. Заметили горожане сегодня утром и другие странности.
— По городу идет тотальная проверка водителей маршруток. В маршрутки заходят сотрудники ДПС и проверяют водительские права у водителей с ярко выраженной неславянской внешностью, — сообщили в редакцию ИА AmurMedia очевидцы. — Нам повезло, документы у водителя были в порядке, а иначе пришлось бы, наверное, идти пешком.
Как сообщили в отдела пропаганды ГИБДД по Хабаровску, ничего странного в действиях сотрудников нет.
— С 1 июня вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения и КоАП РФ, согласно которым запрещена коммерческая перевозка
Если сотрудники ДПС выявят