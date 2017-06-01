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08:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тотальная проверка водителей-иностранцев идет в Хабаровске

При этом по закону «шерстить» сотрудники ДПС могут только иноземных водителей, занятых коммерческими перевозками.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Массовые проверки водителей-иностранцев идут в Хабаровске в связи с вступлением в силу поправок к закону о безопасности дорожного движения. Но проверять сотрудники полиции имеют право только тех иностранцев, кто занят коммерческими перевозками, сообщила корр. ИА AmurMedia сотрудница отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска Юлия Трейгер.

Хабаровчане с тревогой отмечают сегодняшнее резкое снижение количества маломестных автобусов, циркулирующих по городу. Заметили горожане сегодня утром и другие странности.

— По городу идет тотальная проверка водителей маршруток. В маршрутки заходят сотрудники ДПС и проверяют водительские права у водителей с ярко выраженной неславянской внешностью, — сообщили в редакцию ИА AmurMedia очевидцы. — Нам повезло, документы у водителя были в порядке, а иначе пришлось бы, наверное, идти пешком.

Как сообщили в отдела пропаганды ГИБДД по Хабаровску, ничего странного в действиях сотрудников нет.

— С 1 июня вступили в силу поправки в закон о безопасности дорожного движения и КоАП РФ, согласно которым запрещена коммерческая перевозка водителям-иностранцам, если у них нет водительских прав российского образца. До этого они могли использовать свои национальные водительские права, но согласно новым требованиям к 1 июня они должны были переэкзаменоваться и поменять на права российского образца. Коммерческие перевозки — значит такси, общественный и грузовой транспорт. На некоммерческие перевозки, к примеру, если водитель-иностранец просто едет на работу на личном транспорте, эти требования не распространяются, — сообщила Юлия Трейгер. — Раз горожане жалуются, что автобусов стало намного меньше, значит, поправки в закон оправданы и проверка действует.

Если сотрудники ДПС выявят водителей-нарушителей, то пассажиров, как это ни печально, высадят, а машину отправят на спецстоянку в случае невозможности заменить водителя-нарушителя на легального. При этом предприятию, которое не озаботилось вопросом получения своим работником новых прав, «светит» штраф в 50 тысяч рублей, а самому нелегалу — штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

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