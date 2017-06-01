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08:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Годовщина дальневосточного гектара: в Хабаровском крае раздали 4,8 тыс. га

В регионе подвели итоги первого года реализации закона.

Источник: Reuters

Итоги первого года реализации закона о дальневосточном гектаре в Хабаровском крае сочли положительными. Между тем, более 77 млн гектаров остаются свободными, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чаще всего бесплатные участки берут для строительства жилья, занятий сельским хозяйством и рекреационной деятельности. Вместе с тем, более половины обладателей гектаров в Хабаровском крае еще не определились — чем они будут заниматься на своей земле. По законодательству у них есть на это 1 год.

Между тем, в свободном порту Ванино реализация закона о дальневосточном гектаре идет не так успешно. Порой не обходится без скандалов и жалоб в различные инстанции.

В числе объективных причин — самые привлекательные участки, вдоль морского побережья зарезервированы для инвесторов, намеренных реализовывать в порто-франко масштабные проекты по строительству портов и прочих крупных предприятий. Часть земель находится в ведении Минобороны и Гослесофонда и выдаче не подлежит.

Неожиданное продолжение получил и недавний скандал с выделением целого гектара очень дорогой земли в самом центре поселка Ванино чиновнику средней руки Игорю Каплуну.

Ситуация возмутила как местных депутатов, так и жителей. Многие, в частности, предприниматели, отслеживали свободные земли с первого дня реализации закона, но смогли получить землю лишь на окраине. Получение чиновником поселковой администрации целого гектара в самом центре стало «козырной картой» депутатов-единороссов в ходе очень эмоционального обсуждения отмены прямых выборов мэра.

Председатель Совета депутатов Ванино Инна Иршакова вызвала бурные аплодисменты зала на публичных слушаниях, озвучив информацию о том, что гектар Игоря Каплуна — не единственный, который чиновники местной администрации «каким-то чудом умудрились распределить по своим». Еще один гектар, в самом центре, да к тому же, в зеленой зоне, отдан под строительство обувного магазина. Инна Иршакова на публичных слушаниях заявила, что местные единороссы будут бороться с подобными фактами и вернут ценные земли в муниципальную собственность.

Но когда выборы мэра были отменены, краевые власти выступили с заявлением в СМИ о том, что гектар в центре Ванино чиновник получил совершенно законно, — сообщил региональным СМИ начальник координации и реализации проекта дальневосточный гектар в краевом правительстве Андрей Примак.

Чиновник также сообщил, что непосредственно в Ванино, помимо Игоря Каплуна гектары в центре получили еще 4 человека: «границы дворов они не затрагивают, ограничений нет».

Сам Игорь Каплун заявил местным журналистам, что отказываться от своего гектара не намерен, а планирует построить на нем детский парк развлечений. На вопрос «где чиновник средней руки с небольшой зарплатой возьмет такие деньги», Каплун не ответил.

Местные единороссы, добившиеся своей цели — отмены прямых выборов мэра Ванино — вопрос о «возвращении ценных земель в лоно муниципалитета» больше не поднимают.

Открытым остается также вопрос, почему местные предприниматели, пристально следившие за интерактивной картой с первого дня действия закона, свободных гектаров в центре Ванино не обнаружили. На этот вопрос в районной администрации не вполне внятно отвечают, что, «возможно, какие-то проблемы с самой картой».

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край стал лидером в ДФО по количеству выданных дальневосточных гектаров. Тем не менее, реализация закона периодически сопровождается скандалами, которые выплескиваются в СМИ. Так, в Советско-Гаванском районе камнем преткновения для местных фермеров, готовых создать полноценное сельхозпредприятие на 200 голов крупного рогатого скота, стала принадлежность земель министерству обороны РФ. Между тем, де-факто, земли давно брошены, замусорены и военным ведомством никак не используются.

На побережье Татарского пролива жители отнеслись к выдаче бесплатных гектаров довольно прохладно. По тайге разбросано множество полуодичавших поселков. Главы администраций в таких поселениях готовы постелить ковровую дорожку от самой железнодорожной станции любому, кто решит построить в поселке дом и уж тем более — организовать производство. Но никто не едет, не строит и не создает.

Закон о бесплатном выделении земли на Дальнем Востоке подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступал в действие постепенно. С 1 июня 2016 года жители дальневосточных регионов могли получить участки в пилотных районах, с 1 октября дальневосточникам стали доступны участки во всем регионе. А с 1 февраля 2017 года претендовать на гектары смогли уже все жители России.

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