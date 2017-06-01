Более 267 тысяч семей Башкирии получили сертификаты на материнский капитал

На средства материнского капитала свыше 196 тысяч семей республики смогли улучшить свои жилищные условия.

«Общая сумма средств материнского капитала, направленная на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, превысила 71,4 миллиарда рублей, — констатировал член правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров. — В соответствии с законодательством, жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено в общую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению».

Возможностью направления средств материнского капитала на образование детей воспользовались 7,4 тысячи семей республики. На их счета перечислено 379,5 млн рублей.

130 заявлений принято на перевод средств на будущую пенсию мамы, одно заявление — на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.

В форме единовременной выплаты владельцам сертификатов перечислено на данный момент 4 млрд рублей.