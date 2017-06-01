Никто его не тронет, если памятник? Что еще защищают экологи?

О водопаде в центре города, реликтовых растениях и царстве орхидей корреспондент «АиФ — Кузбасс» поговорила с Оксаной Андреевой, кандидатом географических наук, экологом и краеведом.

Один такой уникальный.

Инна Меняйлова, «АиФ — Кузбасс»: Оксана Сергеевна, для простого человека более понятно такое словосочетание, как «памятники культуры», которые имеют ценность с точки зрения истории, искусства и т. д. А что такое памятники природы? Нуждаются ли они в каком-то особом к себе отношении?

Оксана Андреева

Оксана Андреева: В отличие от памятников культуры, которые создаются человеком, памятники природы — это уникальные объекты, созданные самой природой. Это могут быть водопады, каньоны, живописные скалы, озера и даже одно уникальное дерево, к примеру, долгожитель. Существуют различные виды памятников природы: ботанические (места произрастания редких и необычных растений, уникальные деревья, например, в Новокузнецке это «Танцующий лес»), зоологические (места обитания редких или интересных животных, «Муравьиный город» на Соколиных горах), гидрологические (озера, водопады, участки рек, ручьи, в Новокузнецке это водопад «Кузнецкий» и «Каньон Водопадный»), геологические (это объекты неживой природы, к ним относят опорный геологический разрез кузнецкой свиты пермского периода) и комплексные памятники, которые включают в себя несколько видов. Такие природные объекты обязательно нуждаются в охране, чтобы сохранить их для будущих поколений.

— Есть ли какие-то критерии выявления памятников природы? Кто решает, что именно это место будет памятником природы?

— Есть несколько критериев, по которым выявляют памятники природы. Во-первых, это уникальность (неповторимость) природного объекта на разных уровнях: мировом, российском, региональном, местном. К примеру, в Новокузнецке самый большой в городе водопад каскадного типа — это «Кузнецкий»: 3,5 м высотой.

Для биологических объектов — это реликтовость и эндемизм. Реликтовыми считаются растения или животные, сохранившиеся от прошлых, давно ранее существовавших флоры или фауны. К примеру, липа сибирская, которая используется в озеленении нашего города, — это реликтовое растение, сохранившееся с третичного периода (65 млн лет назад!). Эндемиками называют те виды, которые встречаются только здесь и больше нигде. К примеру, это кандык сибирский. Он растёт большей частью на территории нашей области. Если его не сохранять, то он может исчезнуть.

Красота на «пятёрку».

— Сколько в Новокузнецке памятников природы? Чем они интересны и ценны?

— На территории города расположено 5 памятников природы. Недалеко от Кузнецкой крепости расположен комплексный памятник природы «Кузнецкий». Здесь находится красивейший каскадный водопад, а также интереснейшее геологическое скальное обнажение, названное «разрезом кузнецкой свиты перми». Кузнецкая свита стала поисковым критерием для геологов при определении угленосных пород Кузбасса. Здесь же находится место открытия кузнецких углей. А еще на территории этого памятника растут редкие растения — ковыль перистый, орхидеи, ветреница лесная.

Достаточно интересен памятник «Соколиные горы», расположенный всего в 500 м от станции «Новокузнецк Восточный». Там всегда гнездились и гнездятся соколы. Если раньше там встречали краснокнижных сапсанов, то теперь остался только маленький сокол пустельга. Здесь находится озеро Подгорное — одно из самых крупных озёр города. Буквально в 20 минутах от центра можно наблюдать охоту чаек и крачек. На территории Соколиных гор находится ещё один уникальный природный памятник — «Танцующий лес».

Здесь все деревья — берёзы и осины — имеют причудливо изогнутые стволы самой разной формы. Это явление для нашего региона очень редкое. Обычно такие деревья можно увидеть только высоко в горах. Необычной формы стволы образовались за счет метелевого переноса снега. Здесь же расположен «Муравьиный город». На площади около 1 га находится от 150 до 200 муравейников рыжих лесных муравьёв. Такое плотное скопление муравьёв встречается очень редко. На территории нашей области оно пока единственное.

Самый известный природный памятник города — это «Топольники» — любимое место отдыха горожан. Это единственное место в области, где в большом количестве (более 100 деревьев) растут осокори (чёрные тополя). Они занесены в Зелёную книгу Сибири. Отличаются своей толстой корой, именно за эти свойства получил название сибирского пробкового дерева.

Ещё один интересный памятник природы — «Красная горка». Вероятнее всего, получил своё название в прошлые годы («красный» — значит «красивый»), когда на склонах росли красивые растения — серебристый ковыль, яркий прострел, горицвет. Конечно, пожары и хозяйственная деятельность человека уничтожили многие растения, однако до сих пор они там встречаются. На территории Красной горки расположено Змеиное озеро. Там можно встретить змей 3 видов: ужи, щитомордники и гадюки. Также здесь находится каньон «Водопадный» — в 16 метровом ущелье есть 5 каскадов из водопадов, самый высокий из них достигает 4 м! А ещё здесь растёт самая крупная орхидея Кузбасса и России — Венерин башмачок! И это в 2 км от Абагурской аглофабрики!

А вы знали?

— Оксана Сергеевна, появляются ли новые памятники природы?

— Безусловно. Один из последних памятников — «Царство орхидей» на Старцевых горах был открыт в середине 90-х годов. Там на достаточно большом протяжении растут очень редкие виды орхидей: дремлик зимовниковый, гнедоцветка клобучковая, любка двулистная, пальцекорник кроваво-красный. И всё это на одной территории рядом с КМК! История их появления очень интересна. В 60-е годы известный учёный Леонид Баранник занимался рекультивацией земель в Новокузнецке. И, вероятнее всего, по его инициативе высадили эти растения, которые благополучно прижились. Количество памятников природы в будущем может расти. Возможно открытие новых территорий — в районе Старцевых гор (биологический памятник), 6-го километра (район обитания тритона) и др.

— Как смотрится наш город на фоне соседних городов области и региона? Много ли у нас памятников? Достаточно ли они ценны и интересны? Уделяется ли им бережное отношение?