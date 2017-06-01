Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Евродепутат от Литвы: Мы фактически в состоянии войны с Россией
Песков отреагировал на слова критики его дочери о мэре Москвы
Орбакайте рассказала, почему внуки не называют Пугачеву бабушкой
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
15Happy Birthday, Mr. President
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
08:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Никто его не тронет, если памятник? Что еще защищают экологи?

Несмотря на то, что на территории Новокузнецка расположено много крупных промышленных объектов, в его зелёной зоне сохранилось много уникальных природных памятников, о существовании которых большинство горожан даже и не подозревает.

О водопаде в центре города, реликтовых растениях и царстве орхидей корреспондент «АиФ — Кузбасс» поговорила с Оксаной Андреевой, кандидатом географических наук, экологом и краеведом.

Один такой уникальный.

Инна Меняйлова, «АиФ — Кузбасс»: Оксана Сергеевна, для простого человека более понятно такое словосочетание, как «памятники культуры», которые имеют ценность с точки зрения истории, искусства и т. д. А что такое памятники природы? Нуждаются ли они в каком-то особом к себе отношении?

Оксана Андреева

Оксана Андреева: В отличие от памятников культуры, которые создаются человеком, памятники природы — это уникальные объекты, созданные самой природой. Это могут быть водопады, каньоны, живописные скалы, озера и даже одно уникальное дерево, к примеру, долгожитель. Существуют различные виды памятников природы: ботанические (места произрастания редких и необычных растений, уникальные деревья, например, в Новокузнецке это «Танцующий лес»), зоологические (места обитания редких или интересных животных, «Муравьиный город» на Соколиных горах), гидрологические (озера, водопады, участки рек, ручьи, в Новокузнецке это водопад «Кузнецкий» и «Каньон Водопадный»), геологические (это объекты неживой природы, к ним относят опорный геологический разрез кузнецкой свиты пермского периода) и комплексные памятники, которые включают в себя несколько видов. Такие природные объекты обязательно нуждаются в охране, чтобы сохранить их для будущих поколений.

— Есть ли какие-то критерии выявления памятников природы? Кто решает, что именно это место будет памятником природы?

— Есть несколько критериев, по которым выявляют памятники природы. Во-первых, это уникальность (неповторимость) природного объекта на разных уровнях: мировом, российском, региональном, местном. К примеру, в Новокузнецке самый большой в городе водопад каскадного типа — это «Кузнецкий»: 3,5 м высотой.

Для биологических объектов — это реликтовость и эндемизм. Реликтовыми считаются растения или животные, сохранившиеся от прошлых, давно ранее существовавших флоры или фауны. К примеру, липа сибирская, которая используется в озеленении нашего города, — это реликтовое растение, сохранившееся с третичного периода (65 млн лет назад!). Эндемиками называют те виды, которые встречаются только здесь и больше нигде. К примеру, это кандык сибирский. Он растёт большей частью на территории нашей области. Если его не сохранять, то он может исчезнуть.

Красота на «пятёрку».

— Сколько в Новокузнецке памятников природы? Чем они интересны и ценны?

— На территории города расположено 5 памятников природы. Недалеко от Кузнецкой крепости расположен комплексный памятник природы «Кузнецкий». Здесь находится красивейший каскадный водопад, а также интереснейшее геологическое скальное обнажение, названное «разрезом кузнецкой свиты перми». Кузнецкая свита стала поисковым критерием для геологов при определении угленосных пород Кузбасса. Здесь же находится место открытия кузнецких углей. А еще на территории этого памятника растут редкие растения — ковыль перистый, орхидеи, ветреница лесная.

Достаточно интересен памятник «Соколиные горы», расположенный всего в 500 м от станции «Новокузнецк Восточный». Там всегда гнездились и гнездятся соколы. Если раньше там встречали краснокнижных сапсанов, то теперь остался только маленький сокол пустельга. Здесь находится озеро Подгорное — одно из самых крупных озёр города. Буквально в 20 минутах от центра можно наблюдать охоту чаек и крачек. На территории Соколиных гор находится ещё один уникальный природный памятник — «Танцующий лес».

Здесь все деревья — берёзы и осины — имеют причудливо изогнутые стволы самой разной формы. Это явление для нашего региона очень редкое. Обычно такие деревья можно увидеть только высоко в горах. Необычной формы стволы образовались за счет метелевого переноса снега. Здесь же расположен «Муравьиный город». На площади около 1 га находится от 150 до 200 муравейников рыжих лесных муравьёв. Такое плотное скопление муравьёв встречается очень редко. На территории нашей области оно пока единственное.

Самый известный природный памятник города — это «Топольники» — любимое место отдыха горожан. Это единственное место в области, где в большом количестве (более 100 деревьев) растут осокори (чёрные тополя). Они занесены в Зелёную книгу Сибири. Отличаются своей толстой корой, именно за эти свойства получил название сибирского пробкового дерева.

Ещё один интересный памятник природы — «Красная горка». Вероятнее всего, получил своё название в прошлые годы («красный» — значит «красивый»), когда на склонах росли красивые растения — серебристый ковыль, яркий прострел, горицвет. Конечно, пожары и хозяйственная деятельность человека уничтожили многие растения, однако до сих пор они там встречаются. На территории Красной горки расположено Змеиное озеро. Там можно встретить змей 3 видов: ужи, щитомордники и гадюки. Также здесь находится каньон «Водопадный» — в 16 метровом ущелье есть 5 каскадов из водопадов, самый высокий из них достигает 4 м! А ещё здесь растёт самая крупная орхидея Кузбасса и России — Венерин башмачок! И это в 2 км от Абагурской аглофабрики!

А вы знали?

— Оксана Сергеевна, появляются ли новые памятники природы?

— Безусловно. Один из последних памятников — «Царство орхидей» на Старцевых горах был открыт в середине 90-х годов. Там на достаточно большом протяжении растут очень редкие виды орхидей: дремлик зимовниковый, гнедоцветка клобучковая, любка двулистная, пальцекорник кроваво-красный. И всё это на одной территории рядом с КМК! История их появления очень интересна. В 60-е годы известный учёный Леонид Баранник занимался рекультивацией земель в Новокузнецке. И, вероятнее всего, по его инициативе высадили эти растения, которые благополучно прижились. Количество памятников природы в будущем может расти. Возможно открытие новых территорий — в районе Старцевых гор (биологический памятник), 6-го километра (район обитания тритона) и др.

— Как смотрится наш город на фоне соседних городов области и региона? Много ли у нас памятников? Достаточно ли они ценны и интересны? Уделяется ли им бережное отношение?

— До недавнего времени наша область была на последнем месте по числу памятников природы среди всех субъектов Федерации. После 2013 года в области началось активное движение по их утверждению. Однако их по-прежнему очень мало. Но, нужно сказать, отношение к ним крайне бережное. В городе проводится большая работа по экологическому воспитанию молодежи. К примеру, 73 школа уже давно курирует территорию ручья «Водопадного». Часто проводятся городские субботники. Что интересно, многие горожане даже не знают о существовании таких уникальных объектов. Однако, выступая перед разной аудиторией, я вижу, что вся информация всегда находит положительный отклик среди горожан. Они понимают, что эти памятники природы нужно сохранять и бережно к ним относиться.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Чтобы не выглядеть, как новогодняя ёлка. Какое платье выбрать на выпускной
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
Министр финансов объяснил отказ от наращивания расходов
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
Коалиция США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь