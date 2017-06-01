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09:00 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ: нравоучения — самый распространенный метод воспитания в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Наставления и нравоучения остаются самым распространённым методом воспитания в России, также популярны запреты на различные виды досуга и ограничение доступа к компьютеру, тогда как физическое воздействие уже применяется не так часто, как 20 лет назад, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: РИА "Новости"

«Самым распространенным методом воспитания, как и 20 лет назад… остаются наставления и нравоучения: их выслушали 78% респондентов, а также используют/использовали 80% опрошенных родителей,» — говорится в сообщении.

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По-прежнему действенным считается запрет на различные формы проведения досуга: просмотр телевизора, прослушивание музыки, прогулки — 43% опрошенных испытали его на себе, 45% родителей применяли к своим детям.

Согласно исследованию, меры физического воздействия теряют свою актуальность: в детстве в углу стояли 49% опрошенных россиян, а сами наказывали подобным образом детей только 29%, шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали — 27%. Наибольшее «смягчение нравов» заметно на примере наиболее жестокой из представленных мер: порку практиковали в недавнем прошлом лишь 12% родителей, тогда как среди наших взрослых современников ремень на себе испытали 33%.

По данным опроса, лишение карманных денег, как и раньше, применяется в качестве наказания довольно редко: по отношению к 15% совершеннолетних россиян и 13% сегодняшних взрослых. В век интернета и компьютерных технологий отлучение от виртуального мира оказывается действеннее. Третьим по популярности воспитательно-запретительным методом в отношении детей в наши дни является ограничение доступа к компьютеру — его практикуют 43% родителей.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23—24 мая 2017 года, в котором принимали участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Погрешность результатов исследования не превышает 3,5%.

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