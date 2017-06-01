Уфимцы жалуются на «траншеи» в центре города

Уфимцы возмущены открытыми водостоками на улице Ленина. Фотографии опасных участков тротуара появились в соцсетях.

— По этой улице каждый день ходят тысячи уфимцев. Это самая главная исторического центра города. По ней приятно идти и смотреть по сторонам, а приходится глядеть под ноги — почти все ливневки на тротуаре полностью или частично открыты, — возмущается молодая уфимка.

Позже появились фотографии еще одного уфимского «рва». На этот раз на перекрестке улиц Ленина и Чернышевского.