Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Суд принял решение по иску Батуриной к России на 33 млрд рублей
15 трогательных способов хранить память о детстве ребенка
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Рената Литвинова удивила фанатов брюками с заниженной проймой
СМИ: фанаты сравнили дочь Гузеевой с фарфоровой куклой
Это моя большая ошибка: Максакова о бывшем муже
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
15Happy Birthday, Mr. President
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцы жалуются на «траншеи» в центре города

Водостоки на улице Ленина стоят открытыми уже не первую неделю.

Уфимцы возмущены открытыми водостоками на улице Ленина. Фотографии опасных участков тротуара появились в соцсетях.

— По этой улице каждый день ходят тысячи уфимцев. Это самая главная исторического центра города. По ней приятно идти и смотреть по сторонам, а приходится глядеть под ноги — почти все ливневки на тротуаре полностью или частично открыты, — возмущается молодая уфимка.

Позже появились фотографии еще одного уфимского «рва». На этот раз на перекрестке улиц Ленина и Чернышевского.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Нюша похудела к свадьбе
"Ночных волков" пустили в полночь к мощам Николая Чудотворца
Нюша похудела к свадьбе
Минобороны назвало возможную причину катастрофы Ту-154
Американские сенаторы предложили расширить санкции против России
Министр финансов объяснил отказ от наращивания расходов
«Аэрофлот» планирует использовать беспилотники
WP: Трамп склоняется к возврату РФ загородных комплексов в США
Коалиция США ликвидировала создателя интернет-портала ИГ
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото Как известно, альянс Renault-Nissan работает над новым поколением компактного кроссовера Duster, что подтверждают снимки, сделанные европейскими шпионами
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Россияне вновь стали скупать квартиры в Лондоне
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Леди
Как найти работу, если вам 40 лет и нет опыта Руководитель проекта «Антирабство» и опытный эйчар Алена Владимирская объясняет, как сделать карьеру с нуля, даже если кажется, что нет перспектив.
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь