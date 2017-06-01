Уфимцы жалуются на «траншеи» в центре города
Водостоки на улице Ленина стоят открытыми уже не первую неделю.
Водостоки на улице Ленина стоят открытыми уже не первую неделю.
Уфимцы возмущены открытыми водостоками на улице Ленина. Фотографии опасных участков тротуара появились в соцсетях.
— По этой улице каждый день ходят тысячи уфимцев. Это самая главная исторического центра города. По ней приятно идти и смотреть по сторонам, а приходится глядеть под ноги — почти все ливневки на тротуаре полностью или частично открыты, — возмущается молодая уфимка.
Позже появились фотографии еще одного уфимского «рва». На этот раз на перекрестке улиц Ленина и Чернышевского.