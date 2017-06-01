В начале июня температура в крае будет на 5° ниже нормы

Лето в Пермском крае началось с заморозков. На востоке температура воздуха опустилась ниже 0°. Однако днем наступит потепление от +15…+20°. Ожидается усиление ветра с порывами до 13−15 м/с. К вечеру на большей территории пройдут дожди. В Перми возможна гроза, сообщает ГИС-центр.



Днем 2 июня также будет тепло. Температура воздуха повысится до +15…+22°. К вечеру ожидаются локальные грозы. На следующий день, 3 июня, будет на 1−3° прохладнее, чем в пятницу (+15…+20°). Возможны ливни и грозы.



С вечера 3 июня и в течение суток 4 июня по территории Пермского края пройдут интенсивные осадки (до 30 мм). Температура составит лишь +8…+13°. Самым холодным днем окажется, по всей вероятности, 5 июня.



В целом за период 1—7 июня по расчетам модели CFS, средняя температура воздуха Пермском крае будет ниже нормы на 5°.