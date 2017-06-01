Ртутьсодержащие лампы примут у иркутян на фестивале энергосбережения
Всероссийский фестиваль энергосбережения пройдёт в Иркутске 3 июня.
Всероссийский фестиваль энергосбережения пройдёт в Иркутске 3 июня.
Второй всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» пройдёт на набережной Ангары в районе памятника Юрию Гагарину в Иркутске 3 июня 2017 года с 11:00 до 17:00. Как сообщает
«Экономия и сбережение энергоресурсов — это несложно, интересно и современно. Каждый, кто посетит фестиваль, сможет подписать петицию об энергосбережении тепловой энергии и о переходе на светодиодное освещение», — рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.
По данным Минэнерго России, фестиваль «Вместе ярче» запланирован в 74 регионах с страны. Цель фестиваля — популяризация современных энергосберегающих технологий.