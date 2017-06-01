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10:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ртутьсодержащие лампы примут у иркутян на фестивале энергосбережения

Всероссийский фестиваль энергосбережения пройдёт в Иркутске 3 июня.

Второй всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» пройдёт на набережной Ангары в районе памятника Юрию Гагарину в Иркутске 3 июня 2017 года с 11:00 до 17:00. Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области на нескольких интерактивных площадках, гостям фестиваля расскажут об эффективной энергетике. Горожане примут участие в квесте, флешмобе, играх и конкурсах. На фестивале будут работать фотобудка, пункт сбора ртутьсодержащих ламп. Самых маленьких участников мероприятия ждет бесплатный аквагрим.

«Экономия и сбережение энергоресурсов — это несложно, интересно и современно. Каждый, кто посетит фестиваль, сможет подписать петицию об энергосбережении тепловой энергии и о переходе на светодиодное освещение», — рассказал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

По данным Минэнерго России, фестиваль «Вместе ярче» запланирован в 74 регионах с страны. Цель фестиваля — популяризация современных энергосберегающих технологий.

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