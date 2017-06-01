Новосибирцев ждут теплые и солнечные выходные
Температура будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.
Температура будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.
Новосибирцев ждут теплые и солнечные выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +19°C, дождь.
В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +19°C, малооблачно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +13°C, днем +23°C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит +14°C, днем +25°C, малооблачно.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +16°C, небольшой дождь.
В ночь на пятницу температура составит +6°C, днем +15°C, пасмурно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +3°C, днем +17°C, ясно.
Ночью в воскресенье температура составит +5°C, днем +18°C, ясно.