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10:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцев ждут теплые и солнечные выходные

Температура будет колебаться около отметки +20 градусов, рассказали синоптики.

Источник: Reuters

Новосибирцев ждут теплые и солнечные выходные, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным сервиса «Яндекса, днем в четверг столбик термометра покажет +19°C, дождь.

В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +19°C, малооблачно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +13°C, днем +23°C, ясно.

Ночью в воскресенье температура составит +14°C, днем +25°C, малооблачно.

По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +16°C, небольшой дождь.

В ночь на пятницу температура составит +6°C, днем +15°C, пасмурно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +3°C, днем +17°C, ясно.

Ночью в воскресенье температура составит +5°C, днем +18°C, ясно.

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