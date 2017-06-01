Уфимцы жалуются на огромные очереди при получении справки от нарколога и психиатра

Также имеются претензии по техническому состоянию зданий. Легко ли сегодня получить необходимую во многих учреждениях справку, выяснял Анвар Аслямов.

Кто-то устраивается на работу, кто-то учится на водителя, а кому-то понадобилось приобрести оружие. И все в один кабинет. Как результат: от одного до нескольких часов, проведённых в республиканской психиатрической больнице по улице 50 Лет СССР. И только для того, чтобы получить справку.

Медики оправдываются, — чтобы успевать с обслуживанием пришлось отказаться от обеденного перерыва. По словам руководства больницы, очереди носят стихийный характер и бывают в часы пик. Это происходит, в том числе, из-за нехватки помещений. Сейчас проблему пытаются решить.

Главное неудобство связано с тем, жалуются уфимцы, что наряду со справкой от психиатра требуется ещё и документ из наркодиспансера. Находятся они рядом, но приходится бегать из очереди в очередь.

Вдобавок, если твой черёд пришёл, тебя могут просто не принять, отправив на другой конец города, возмущаются горожане. Услуги стоят денег. Более восьмисот рублей — за анализ в наркодиспансере.