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10:22 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Уфимцы жалуются на огромные очереди при получении справки от нарколога и психиатра

Многим не нравится, что приходится долго ждать, хотя услуга и является платной.

Также имеются претензии по техническому состоянию зданий. Легко ли сегодня получить необходимую во многих учреждениях справку, выяснял Анвар Аслямов.

Кто-то устраивается на работу, кто-то учится на водителя, а кому-то понадобилось приобрести оружие. И все в один кабинет. Как результат: от одного до нескольких часов, проведённых в республиканской психиатрической больнице по улице 50 Лет СССР. И только для того, чтобы получить справку.

Медики оправдываются, — чтобы успевать с обслуживанием пришлось отказаться от обеденного перерыва. По словам руководства больницы, очереди носят стихийный характер и бывают в часы пик. Это происходит, в том числе, из-за нехватки помещений. Сейчас проблему пытаются решить.

Главное неудобство связано с тем, жалуются уфимцы, что наряду со справкой от психиатра требуется ещё и документ из наркодиспансера. Находятся они рядом, но приходится бегать из очереди в очередь.

Вдобавок, если твой черёд пришёл, тебя могут просто не принять, отправив на другой конец города, возмущаются горожане. Услуги стоят денег. Более восьмисот рублей — за анализ в наркодиспансере.

Естественно, людям хочется и качественного обслуживания. Но даже туалет пока не разделён на мужской и женский. Такая же ситуация в пункте выдачи справок на Достоевского, 106. А состояние самих кабинетов оставляет желать лучшего. У тех, кто пришёл за справкой, претензий скопилось немало.

Например, оплата и сдача анализов производятся в разных зданиях. Выросший поток клиентов здесь связывают с изменениями в законе, при этом подчёркивают, что и сами бы рады предоставлять услуги бесплатно. Даже современное оборудование, которое позволяет ускорить выдачу результатов, ситуацию не спасает. Чтобы разгрузить кабинеты приёма анализов и выдачи справок, со следующей недели по улице Революционной начнёт работать ещё один кабинет наркологии.

Предполагается, что он будет обслуживать население южных районов города, а также жителей республики. Помогут ли новые помещения решить проблему очередей в психиатрической больнице и наркологическом диспансере — покажет время.

Сейчас ясно одно: пора менять как организацию труда работников, так и сам подход в обслуживании населения.

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