Уфимцы жалуются на огромные очереди при получении справки от нарколога и психиатра
Многим не нравится, что приходится долго ждать, хотя услуга и является платной.
Многим не нравится, что приходится долго ждать, хотя услуга и является платной.
Также имеются претензии по техническому состоянию зданий. Легко ли сегодня получить необходимую во многих учреждениях справку, выяснял Анвар Аслямов.
Медики оправдываются, — чтобы успевать с обслуживанием пришлось отказаться от обеденного перерыва. По словам руководства больницы, очереди носят стихийный характер и бывают в часы пик. Это происходит, в том числе,
Главное неудобство связано с тем, жалуются уфимцы, что наряду со справкой от психиатра требуется ещё и документ из наркодиспансера. Находятся они рядом, но приходится бегать из очереди в очередь.
Вдобавок, если твой черёд пришёл, тебя могут просто не принять, отправив на другой конец города, возмущаются горожане. Услуги стоят денег. Более восьмисот рублей — за анализ в наркодиспансере.
Естественно, людям хочется и качественного обслуживания. Но даже туалет пока не разделён на мужской и женский. Такая же ситуация в пункте выдачи справок на Достоевского, 106. А состояние самих кабинетов оставляет желать лучшего. У тех, кто пришёл за справкой, претензий скопилось немало.
Например, оплата и сдача анализов производятся в разных зданиях. Выросший поток клиентов здесь связывают с изменениями в законе, при этом подчёркивают, что и сами бы рады предоставлять услуги бесплатно. Даже современное оборудование, которое позволяет ускорить выдачу результатов, ситуацию не спасает. Чтобы разгрузить кабинеты приёма анализов и выдачи справок, со следующей недели по улице Революционной начнёт работать ещё один кабинет наркологии.
Предполагается, что он будет обслуживать население южных районов города, а также жителей республики. Помогут ли новые помещения решить проблему очередей в психиатрической больнице и наркологическом диспансере — покажет время.
Сейчас ясно одно: пора менять как организацию труда работников, так и сам подход в обслуживании населения.