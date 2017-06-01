В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В пустыне Мохаве штата Калифорнии впервые покинул ангар самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В пустыне Мохаве штата Калифорнии впервые покинул ангар самый большой в мире транспортный самолет, способный запускать
Размах крыльев самолета составляет 117 метров, вес — 230 тонн. Лайнер, достигающий в высоту 15 метров, снабжен шасси с 28 колесами. Технические характеристики самолета позволяют ему переносить полезный груз массой до 250 тонн.
Самолет Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска
По словам главного управляющего компании Джина Флойда, в ближайшее время в Мохаве пройдут наземные испытания воздушного судна, а первый демонстрационный запуск запланирован на 2019 год.
Stratolaunch была создана в 2011 году Полом Алленом, одним из основателей корпорации «Майкрософт».