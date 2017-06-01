Начальник Гидрометцентра РТ: Урагана в Татарстане не ожидается

По словам Ф. Гоголя, в республике сохранится неблагоприятная погодная обстановка. Сегодня еще температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, а вот ночью будет уже около +7. Снижение температуры будет наблюдаться в течение выходных. Летних температур в регионе пока не ожидается, констатировал спикер.

Однако урагана в Татарстане синоптики пока не прогнозируют. «Хочу подчеркнуть, что информацию мы распространяем только через свой сайт, передаем в МЧС, откуда она может распространяться по SMS», — особо подчеркнул начальник Гидрометцентра РТ.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов в свою очередь рассказал, что в связи со слухами об урагане в МЧС со вчерашнего дня поступило около 300 телефонных звонков. Шли обращения в соцсетях. «Хочу подчеркнуть, что пока официальное распространение информации идет от Гидрометцентра через сайт. Через SMS всех операторов», — напомнил он также.