Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
СМИ: Кети Топурия развелась с мужем (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Ураган разрушил пирамиду Голода в Подмосковье
Петербург проведет реновацию по примеру Москвы
«Я страну построил, ублюдок»: Саакашвили – украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Чем «болеют» Lada Vesta, Hyundai Creta и другие новинки
На машину из-за ветра упало дерево: что делать
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
13:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

Начальник Гидрометцентра РТ: Урагана в Татарстане не ожидается

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» опроверг распространяемую в социальных сетях и мессенджерах информацию о надвигающемся на Татарстан урагане, равном по силе недавно ударившему по Москве.

Источник: ИА Татар-информ

По словам Ф. Гоголя, в республике сохранится неблагоприятная погодная обстановка. Сегодня еще температура воздуха поднимется до 21 градуса тепла, а вот ночью будет уже около +7. Снижение температуры будет наблюдаться в течение выходных. Летних температур в регионе пока не ожидается, констатировал спикер.

Однако урагана в Татарстане синоптики пока не прогнозируют. «Хочу подчеркнуть, что информацию мы распространяем только через свой сайт, передаем в МЧС, откуда она может распространяться по SMS», — особо подчеркнул начальник Гидрометцентра РТ.

Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ Радик Гисмятов в свою очередь рассказал, что в связи со слухами об урагане в МЧС со вчерашнего дня поступило около 300 телефонных звонков. Шли обращения в соцсетях. «Хочу подчеркнуть, что пока официальное распространение информации идет от Гидрометцентра через сайт. Через SMS всех операторов», — напомнил он также.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+17°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
94 %
очень высокая
0 м/с
нет ветра
В Татарстане семь пляжей не готовы к купальному сезону
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане Причиной для отмены проката стала Галь Гадот, исполнившая в фильме главную роль
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь