На начало года в Беларуси проживало 1 миллион 852 тысячи детей

В республике в 2016 году родилось 117,8 тыс. детей, что на 9,7 тыс. детей больше по сравнению с 2010 годом. Уровень рождаемости увеличился с 11,4 на 1000 человек населения в 2010 году до 12,4 в 2016 году.



Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2016 году на свет появились 60,6 тыс. мальчиков и 57,1 тыс. девочек.

В республике в 2016 году работало 3879 учреждений дошкольного образования, из них 2076 — в городах и городских поселках, 1803 — в сельской местности. Учреждения дошкольного образования посещало 418,1 тыс. детей. За последние 5 лет их численность увеличилась на 30,7 тыс. детей, или на 7,9%.



На начало 2016/2017 учебного года в республике функционировало 3155 дневных общеобразовательных учреждений, где обучалось 981,6 тыс. человек. Из них программы повышенного уровня проходили 145,3 тыс. учащихся 210 гимназий и 7,8 тыс. детей, обучавшихся в 29 лицеях.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня. В Беларуси создана Национальная комиссия по правам ребенка, которая осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов детей.