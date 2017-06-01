Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Суд разъяснил, какие квартиры надо давать жильцам хрущевок
Тихоокеанский флот РФ получит уникальное новое оружие
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Пересильд и Мухаметов сыграли влюбленных: первые фото со съемок
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Я страну построил, ублюдок»: Саакашвили – украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
13:17 (мск), источник: Ежедневник.by

На начало года в Беларуси проживало 1 миллион 852 тысячи детей

На 1 января 2017 года в республике проживало 1852 тыс. детей в возрасте до 18 лет. По сравнению с началом 2010 года численность детей увеличилась на 95 тыс. человек (на 5,4%), сообщает Национальный статистический комитет.

Источник: Ежедневник.by

В республике в 2016 году родилось 117,8 тыс. детей, что на 9,7 тыс. детей больше по сравнению с 2010 годом. Уровень рождаемости увеличился с 11,4 на 1000 человек населения в 2010 году до 12,4 в 2016 году.

Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2016 году на свет появились 60,6 тыс. мальчиков и 57,1 тыс. девочек.

В республике в 2016 году работало 3879 учреждений дошкольного образования, из них 2076 — в городах и городских поселках, 1803 — в сельской местности. Учреждения дошкольного образования посещало 418,1 тыс. детей. За последние 5 лет их численность увеличилась на 30,7 тыс. детей, или на 7,9%.

На начало 2016/2017 учебного года в республике функционировало 3155 дневных общеобразовательных учреждений, где обучалось 981,6 тыс. человек. Из них программы повышенного уровня проходили 145,3 тыс. учащихся 210 гимназий и 7,8 тыс. детей, обучавшихся в 29 лицеях.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира 1 июня. В Беларуси создана Национальная комиссия по правам ребенка, которая осуществляет контроль за соблюдением прав и законных интересов детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Беларуси ужесточат порядок размещения рекламы риелторов в интернете
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане Причиной для отмены проката стала Галь Гадот, исполнившая в фильме главную роль
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь