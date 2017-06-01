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11:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дочь министра Касымбека будет волонтером на ЭКСПО

Старшая дочь главы МИР РК Жениса Касымбека будет работать волонтером на ЭКСПО.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. Дочь министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека планирует работать волонтером на Международной специализированной выставке ЭКСПО.

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«Я на ЭКСПО не покупал билет, являюсь делегатом от госорганов. Мои дети купили билет. Мой старший ребенок собирается работать там волонтером в течение двух месяцев», — сказал Касымбек журналистам.

По информации из открытых источников, Касымбек является отцом четырех детей — дочерей — Акерке (1997 года рождения), Жансаи (2000 года рождения) и Ляйлим (2003 года рождения), а также сына Мади (2006 года рождения).

Международная специализированная выставка ЭКСПО пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября этого года.

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