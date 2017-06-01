Дочь министра Касымбека будет волонтером на ЭКСПО

АСТАНА, 1 июн — Sputnik. Дочь министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека планирует работать волонтером на Международной специализированной выставке ЭКСПО.

«Я на ЭКСПО не покупал билет, являюсь делегатом от госорганов. Мои дети купили билет. Мой старший ребенок собирается работать там волонтером в течение двух месяцев», — сказал Касымбек журналистам.

По информации из открытых источников, Касымбек является отцом четырех детей — дочерей — Акерке (1997 года рождения), Жансаи (2000 года рождения) и Ляйлим (2003 года рождения), а также сына Мади (2006 года рождения).

Международная специализированная выставка ЭКСПО пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября этого года.