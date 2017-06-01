Власти Сочи пригрозили арестом владельцам закрытых пляжей

«В Сочи отели или санатории, арендующие муниципальные пляжи, пытаются или полностью закрыть туда проход, или сделать его платным. И то, и другое незаконно. Владельцев здравниц в случае невыполнение законных требований граждан ждет административное наказание вплоть до ареста на 15 суток», — сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

За три летних месяца в Сочи планируется принять 4 млн гостей. На курорте действует «горячая линия», позвонив на которую, можно рассказать, какая если пляжная территория окажется недоступной для отдыха. Всего во время сезона-2017 на курорте будет работать 190 пляжей.