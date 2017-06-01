Изогнутые сенсоры улучшат качество фотокамер
Исследователи разработали технологию изгибания коммерчески доступных матриц для камер.
Исследователи разработали технологию изгибания коммерчески доступных матриц для камер.
По сравнению с плоскими, такие матрицы теряют гораздо меньше света по краям, а также меньше подвержены влиянию аберраций. Работа специалистов из исследовательского подразделения Microsoft и компании HRL Laboratories опубликована в журнале Optics Express.
Человеческий глаз устроен таким образом, что изображение формируется на изогнутой сетчатке, расположенной на задней поверхности глаза. В отличие от глаза, камеры используют плоскую конструкцию матрицы или пленки. Для того чтобы сфокусировать изображение на плоской поверхности и устранить возникающие аберрации, инженеры используют сложные системы с несколькими линзами, которые увеличивают размер, вес и стоимость камер. Ранее уже были представлены прототипы изогнутых матриц, однако они имели низкое разрешение, а некоторые из них требовали сильной доработки технических процессов при производстве.
Ученые обошли эти ограничения с помощью технологии, которая позволяет изгибать существующие коммерчески доступные сенсоры с использованием относительно простого оборудования. Они изготовили специальную
Исследователи сравнили качество изображения, получаемого с помощью нового сенсора формата ½.3 (6,1×4,6 миллиметра), с изображением, полученным с использованием профессиональной полнокадровой (36×24 миллиметра) фотокамеры. В тестах новый сенсор показал гораздо меньшее снижение резкости на краях и практически не зависящую от удаления от центра яркость изображения.
Ученые считают, что их метод производства изогнутых матриц полностью готов к использованию с помощью существующего оборудования и технологических процессов и позволит производить небольшие камеры с характеристиками на уровне профессионального оборудования.
В 2016 году был представлен прототип камеры, позволяющий менять угол обзора за счет гибких матрицы и линз.
Григорий Копиев