В Москве состоялась премьера «Нелюбви» Звягинцева

На показе присутствовали, в частности, советник президента России по культуре Владимир Толстой директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель и Юрий Быков, певец Дмитрий Маликов, а также актеры Владимир Вдовиченков, Чулпан Хаматова и Елена Лядова.

Звягинцев перед показом выступил с короткой речью: «Я актер по образованию, есть такое упражнение — этюд, наблюдение за поведением людей, в общем — смотрите фильм».

Отмечается, что российская премьера приурочена ко Дню защиты детей.

Ранее в мае «Нелюбовь» представили на Каннском фестивале. Зрители встретили ленту овациями. Картина рассказывает о супружеской паре (Мария Спивак и Алексей Розин) в разгар тяжелого развода. Их 12-летний сын Алеша (Матвей Новиков) сбегает из дома.