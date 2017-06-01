Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
Соединенные судьбой. Как сложилась жизнь сиамских близнецов из Литвы
Путин ответил на просьбу мультипликаторов дать деньги
У детей Сандры Буллок появился отец
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
Петров и Гармаш сыграли ребенка Лизы Арзамасовой в кино
Участницы «Дома 2» и «Холостяка» претендуют на место Летучей
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
"Это моя большая ошибка": Максакова о криминальном авторитете
Обнаженная спина и кружево: дочь Пескова в Каннах
СМИ: Миранда Керр вышла замуж
Какие юбки вошли в моду этим летом
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
12Воспоминания Набережной Круазет
10Последний звонок-2017 в России
11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве состоялась премьера «Нелюбви» Звягинцева

Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», получивший приз жюри на Каннском фестивале, вышел в отечественный прокат. Российская премьера ленты состоялась в московском кинотеатре «Октябрь», сообщает РИА Новости в четверг, 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

На показе присутствовали, в частности, советник президента России по культуре Владимир Толстой директор департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель и Юрий Быков, певец Дмитрий Маликов, а также актеры Владимир Вдовиченков, Чулпан Хаматова и Елена Лядова.

Звягинцев перед показом выступил с короткой речью: «Я актер по образованию, есть такое упражнение — этюд, наблюдение за поведением людей, в общем — смотрите фильм».

Отмечается, что российская премьера приурочена ко Дню защиты детей.

Ранее в мае «Нелюбовь» представили на Каннском фестивале. Зрители встретили ленту овациями. Картина рассказывает о супружеской паре (Мария Спивак и Алексей Розин) в разгар тяжелого развода. Их 12-летний сын Алеша (Матвей Новиков) сбегает из дома.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко рассказал, что Путин похитил у Украины
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: нам не нужны госкомпании в нефтяном секторе
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Обменять Овечкина практически невозможно После очередной неудачи «Вашингтона» за океаном поползли разговоры об обмене их самого главного игрока, который провел далеко не лучший свой сезон
Авто
Toyota Fortuner: первые фото нового внедорожника в России Редактору «Авто Mail.Ru» удалось сфотографировать закамуфлированные внедорожники Toyota Fortuner, которые ехали на автовозе из Петербурга в Москву
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
Растолстевшая Белоснежка из мультфильма возмутила женщин Авторы южнокорейского мультика «Красные туфли и семь гномов» показали пародию на классическую диснеевскую сказку и вызвали гнев прогрессивных американок
Недвижимость
Китайцы планируют построить тоннель в Крым
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Сбербанк планирует выдавать ипотеку за один день
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь