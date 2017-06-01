Новый терминал аэропорта «Храброво» заработал в тестовом режиме

Она необходима для проверки эффективного функционирования всех инженерных и производственных систем, а также для выявления недостатков в обеспечении безопасности пребывания пассажиров в новом терминале.

В течение трёх-четырех недель в новом здании будут проводиться испытания систем безопасности, видеонаблюдения, навигации, выдачи багажа, отрабатываться технологии обслуживания разных групп пассажиров, проверяться работоспособность лифтов, эскалаторов и другого оборудования, а также будут смонтированы временные кабины паспортного контроля.

Первых пассажиров в рамках тестовой эксплуатации новое крыло пассажирского терминала начнет принимать после получения соответствия и официального ввода в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта.

Рейсы авиакомпаний будут постепенно переводиться из действующей части терминала в новую. Сначала будут переведены рейсы внутренних авиалиний, а после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб, заработает и зона международных рейсов.

Общая площадь новой части аэровокзала составляет 27 тысяч кв. метров. Здание состоит из трёх этажей и цоколя, в котором размещается багажное отделение с лентами подачи багажа на багажные карусели. На первом этаже разместятся различные кафе и магазины. Также на первом этаже находится зона выдачи багажа с тремя каруселями. На втором этаже находится большая зона вылета. На третьем — располагаются служебные помещения, а также оборудована зона прилета.