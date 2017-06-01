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11:46 (мск), источник: Om1.ru

В Мирной Долине под Омском устроили гигантскую свалку

Региональное правительство через суд заставило администрацию Азовского района убраться в деревне.

Возле деревни Мирная Долина в Азовском районе образовалась стихийная мусорная свалка. Местные жители забили тревогу ещё год назад, в марте 2016 года. Сельчане пожаловались в региональное министерство природы. Сегодня Минприроды сообщило, что в деле произошли положительные сдвиги.

После обращений граждан министерство отправило в суд исковое заявление с требованием обязать районную администрацию ликвидировать свалку. Азовский районный суд вынес решение в пользу истца. Азовская районная администрация должна будет убрать свалку до 1 июля 2017 года: чиновникам дали отсрочку.

Всего сотрудники Минприроды насчитали в районе 23 несанкционированные свалки общей площадью 46,3 га. Их министерство тоже обещало убрать. В его планах на перспективу — строительство возле села Азово мусороперегрузочной станции.

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