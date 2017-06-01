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11:45 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородские синоптики прогнозируют летнюю температуру в регионе после 6 июня

Нижегородские синоптики прогнозируют летнюю температуру в регионе после 6 июня. Об этом начальник отдела метпрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила в рамках пресс-конференции 1 июня 2017 года.

По её словам, в период с 1 по 6 июня средняя температура воздуха по Нижегородской области не превысит +15 градусов днём, ночью же вновь ожидаются заморозки до 0 — +1 градуса. При этом сохранятся порывистый ветер и осадки.

Как отметила синоптик, в остальном июнь и июль будут близки к средним многолетним значениям (средняя температура +16…+18 градусов при месячной норме осадков 55−75 мм), при этом в ближайший месяц продолжительной жары не прогнозируется. Июль ожидается умеренно жарким и будет сопровождаться сильными ветрами. По расчетам календарное лето завершит август со средним температурным фоном +16 — +18.

«Лето будет нестандартным. Это стало понятно по нынешней весне. И хоть по средним температурным показателям мы не сильно отклонились от нормы, было много дней, когда оттепель резко сменялась длительным захолаживанием. Режим осадков летом ожидается разнообразным, их распределение будет неравномерным, летние грозы будут часто сопровождаться ливнями, градом и шквалами. Наибольшее количество осадков ожидается в июле», — подвела итог специалист.

Напомним, что синоптики прогнозируют около +14° в Нижегородской области 3—4 июня 2017 года. Ранее сообщалось, что в 2016 году синоптики прогнозировали среднемесячную температуру июня в Нижегородской области чуть выше средних многолетних значений.

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