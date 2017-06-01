Грандиозный молодежный фестиваль «Кварталы» пройдет в Хабаровске
Он будет приурочен ко Дню российской молодежи и состоится 24 июня.
Он будет приурочен ко Дню российской молодежи и состоится 24 июня.
Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.
Крупный молодежный фестиваль «Кварталы», под который выделят часть улицы
В фестивале сможет принять участие любой желающий. Об этом на
Организаторы собираются разделить пешеходную часть улицы
— Фестиваль является площадкой для реализации культурного, физического, духовного потенциала различных групп молодежи. Это музыканты и писатели, режиссеры и дизайнеры, художники, вокалисты, хореографы, видеоблоггеры, участники молодежных объединений, студенческие советы, профессиональные сообщества. Этот фестиваль даст им возможность самовыразиться и показать жителям Хабаровска, какая у нас замечательная молодежь, какими навыками и умениями она обладает, — рассказал Евгений Демин.
Несмотря на то, что концепция уже сформирована, организаторы принимают предложения, рассказал руководитель фестиваля Сергей Мосиенко. Например, если есть в Хабаровске сообщества молодежи, которые хотят заявить о себе, организовать еще одну тематическую площадку, это будет только приветствоваться. Завершится фестиваль «Кварталы» концертом на набережной стадиона имени Ленина с участием звезд российской эстрады. Перед участниками фестиваля выступят молодежные группы «5sta family» и