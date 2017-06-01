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11:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Грандиозный молодежный фестиваль «Кварталы» пройдет в Хабаровске

Он будет приурочен ко Дню российской молодежи и состоится 24 июня.

Хабаровск, 1 июня, AmurMedia.

Крупный молодежный фестиваль «Кварталы», под который выделят часть улицы Муравьева-Амурского, пройдет в Хабаровске. Мероприятие состоится 24 июня и оно будет приурочено ко Дню российской молодежи, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В фестивале сможет принять участие любой желающий. Об этом на пресс-конференции рассказал журналистам начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации Евгений Демин.

Организаторы собираются разделить пешеходную часть улицы Муравьева-Амурского от площади имени Ленина до Комсомольской площади на несколько площадок. Каждая из них будет являть собой некий тематический «квартал». В квартале «Хип-хоп» гости и участники смогут посмотреть хореографические номера, выучить несколько движений из популярных танцев. Тех, кто предпочитает научные опыты, личностный рост, самосовершенствование, игры, тренинги приглашают посетить кварталы «Образование», «Азарт», «Воображариум». Молодым предпринимателям будет интересно в квартале «Бизнес» и «Рынок», а творческим личностям в «Арт-квартале» и на площадке «Культура». Узнать о более эффективном развитии физических навыков можно будет в квартале «Спорт». Автомобильное движение по главной улице города перекрыто не будет, обещают не создавать неудобства и для пешеходов. Пока планируется организация девяти таких кварталов — по числу букв в слове «Хабаровск». Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, узнать что-то новое для себя, просто повеселиться.

— Фестиваль является площадкой для реализации культурного, физического, духовного потенциала различных групп молодежи. Это музыканты и писатели, режиссеры и дизайнеры, художники, вокалисты, хореографы, видеоблоггеры, участники молодежных объединений, студенческие советы, профессиональные сообщества. Этот фестиваль даст им возможность самовыразиться и показать жителям Хабаровска, какая у нас замечательная молодежь, какими навыками и умениями она обладает, — рассказал Евгений Демин.

Несмотря на то, что концепция уже сформирована, организаторы принимают предложения, рассказал руководитель фестиваля Сергей Мосиенко. Например, если есть в Хабаровске сообщества молодежи, которые хотят заявить о себе, организовать еще одну тематическую площадку, это будет только приветствоваться. Завершится фестиваль «Кварталы» концертом на набережной стадиона имени Ленина с участием звезд российской эстрады. Перед участниками фестиваля выступят молодежные группы «5sta family» и диджей-сет «DrumMafia». Как заявляют организаторы, подобный фестиваль проводится впервые не только в Хабаровске, аналогов ему в России еще не было.

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