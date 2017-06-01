Ученые открыли «центр любви» в мозге грызунов

«Полевки здорово помогли нам в этих исследованиях, так как проводить их на человеке достаточно тяжело. Мы хорошо знаем, какие чувства мы испытываем в тот момент, когда мы смотрим на наших любимых или их фотографии, но до настоящего времени у нас не было понятия, как “центр удовольствия” порождает эти чувства», — заявила Элизабет Амадей (Elizabeth Amadei) из университета Эмори в Атланте (США). Одной из главных загадок существования человечества является то, почему люди, в отличие от большинства других приматов, ведут моногамный образ жизни и обычно живут вместе с одним и тем же партнером на протяжении всей жизни.

Причиной этого, как сегодня считают ученые, могло быть несколько вещей — необходимость защищать свое потомство от агрессии других самцов, наличие бабушек, сделавших моногамию выгодной в эволюционном плане, и даже появление орудий труда.

Раскрытию «корней» моногамии, как рассказывает Амадей, мешает то, что ученые до сих пор не знают, какая часть мозга и какие гормоны отвечают за формирование связей между «половинками» семей, и что заставляет их поддерживать отношения на протяжении всей жизни. Для раскрытия этой загадки Амадей и ее коллеги провели серию экспериментов на обычных полевках (Microtus ochrogaster) — крупных грызунах, живущих в парах на протяжении всей своей жизни. Несколько лет назад биологи обнаружили, что в этом процессе замешаны два гормона — дофамин, сигнал удовольствия, и окситоцин, сигнал семейного счастья, действующие на определенные участки в средней части передней коры мозга и центре удовольствия. То, как именно они работают, оставалось неизвестным для Амадей и ее коллег, и ученые решили закрыть этот пробел, проследив за работой мозга во время формирования любовных связей между полевками. Как показали эти опыты, ключевую роль в формировании семьи играет средняя часть коры мозга — ее нервные клетки активируются первыми во время установления контактов между самками и самцами, и заставляют нервные клетки в так называемом прилежащем ядре, «центре удовольствия» мозга, активно вырабатывать нервные импульсы и «общаться» друг с другом.

Что интересно, сила связи между этими регионами определяет то, как быстро формируется пара, как часто и долго ее «половинки» начинают прижиматься друг к другу и беспокоиться о жизни партнера.

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