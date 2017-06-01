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13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Названы сроки исчезновения профессий хирурга и писателя

Британские ученые выяснили, когда искусственный интеллект сможет заменить некоторую человеческую деятельность.

Источник: БЕЛТА

Уже в 2024 году переводчики останутся без работы, так как искусственный интеллект сможет работать с любыми языками. Еще через два года ИИ сможет самостоятельно писать эссе, а еще через год — заменит водителей грузового транспорта. Новыми технологиями в 2027 году смогут заменить продавцов и кассиров в магазинах. В 2049 году искусственный интеллект сможет посоперничать с писателями, специализирующимися на беллетристике. А в 2053 году ненужными станут даже хирурги.

Ближе к середине следующего века компьютер полностью заменит человеческую рабочую силу, считают ученые.

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