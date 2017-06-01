В Самаре сотрудники ГИБДД проверят машины с тонировкой

В период с 1 по 9 июня на территории Самарской области проходит профилактическое мероприятие под условным названием «Тонировка».

«В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут осуществлять контроль за транспортными средствами, при эксплуатации которых допущено превышение норм светопропускаемости стекол», — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Превышение норм светопропускаемости стекол является грубым нарушением ПДД и влечет за собой административную ответственность по ст.12.5 ч.3 прим.1 КоАП РФ.

Всевозможные «шторки», съёмные пленки и прочие предметы, ограничивающие видимость, также нарушают законодательство и влекут за собой наложение штрафа и изъятие данных предметов.