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13:17 (мск), источник: АиФ Самара

Власти не рекомендуют для отдыха детей лагеря «Россия» и «Тихие озера»

Родителям забронировавшим и выкупившим путевки в ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера» предложены доступные путевки в другие лагеря Самарской области.

В ходе проверок управления Роспотребнадзора по Самарской области в двух учреждениях отдыха ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера» выявлены многочисленные нарушения требований СанПиН к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, сообщает региональное правительство.

По результатам проверок межведомственной комиссией Красноярского района и межведомственной комиссией при правительстве Самарской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, учитывая многочисленные нарушения, выявленные управлением Роспотребнадзора по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, ГУ МВД России по Самарской области, принято коллегиальное решение о недопущении заездов детей в ДОЦ «Тихие озера» в период всей летней оздоровительной кампании 2017 года, в ДОЦ «Россия» в период первой смены с 01.06.2017 по 21.06.2017.

Таким образом, ДОЦ «Тихие озера» в период всей летней оздоровительной кампании 2017 года и ДОЦ «Россия» в период первой смены не рекомендуются для отдыха детей. Лагеря не закрыты, но эти периоды правительство Самарской области с данными лагерями контракт не заключило. Родителям, забронировавшим и выкупившим путевки для детей в ДОЦ «Тихие озера» и ДОЦ «Россия», сообщено о неготовности лагерей к оздоровительному сезону в первую смену 2017 года и направлены письма с разъяснением порядка возврата родительского взноса, а также предложения по бронированию доступных путевок в другие лагеря Самарской области. Также автоматически снята бронь со всех выкупленных родителями путевок в ДОЦ «Тихие озера» и первую смену ДОЦ «Россия». В настоящее время дополнительно проводятся экстренные закупки путевок в другие лагеря Самарской области для детей, которые не поедут в названные лагеря.

Что касается ДОЦ «Россия», то В случае если в ДОЦ «Россия» нарушения будут устранены до 15 июня, с собственником будет заключён контракт на вторые и третьи смены.

Как отметил и.о. заместителя начальника ГУ — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, в этом году проверки будут происходить на протяжении всей летней оздоровительной кампании. Перед началом каждой смены каждый лагерь будет вновь подтверждать статус безопасного для нахождения детей объекта. По его словам, требованиям пожарной безопасности, также не соответствует база отдыха «Спартак» в Ставропольском районе.

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