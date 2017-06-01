В парке «Зарядье» нашли топоры бронзового века

«Хотя находки относятся к бронзовому веку, археологи обнаружили их в культурных слоях XVI—XVII вв. еков. Науке известны случаи, когда каменные топоры могли использовать вторично в более позднее время. Предположительно они могли быть амулетами. Камень с дырой посредине называли “куриный бог” и верили, что он приносит удачу в ведении домашнего хозяйства. Или, возможно, топоры применяли как точильные камни, грузила для рыболовных сетей», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Оба топора сделаны из камня. Они характерны для рубежа II-III тысячелетий до нашей эры. Найденные топоры сохранились не полностью. Но даже фрагменты позволили археологам предполагать, что тысячи лет назад они были одинаковыми. Каждый из них некогда представлял собой гладкий продолговатый камень с остро заточенным концом. Посредине камня было высверлено ровное отверстие. В него вставлялось древко. Похожее оружие находили на территории от Центральной Германии до Поволжья, оно могло быть как боевым, так и ритуальным.

По его словам, люди, нашедшие и использовавшие эти камни в XVI—XVII вв. еках, не догадывались, насколько они древние, и не понимали их предназначения.

Подобное оружие относят к фатьяновско-балановской культуре. Это культура племени, существовавшего в бронзовом веке. Следы его пребывания (стоянки и могильники) находили на территории России от Новгородской области до Татарстана. В том числе в Москве и Подмосковье.

Среди ученых племя получило условное название фатьяновцы в честь деревни Фатьяново в Ярославской области. Именно там в 1873 году впервые были найдены могильники, предметы быта, говорящие об особой культуре у этих людей.

«Данные раскопок и анализ останков показали, что у фатьяновцев была европейская внешность. Они разводили скот, занимались обработкой металлов. Долгое время их считали кочевниками из-за того, что поселения были редкими», — сообщил Алексей Емельянов.

В Москве следы поселений фатьяновцев находили на территориях нынешнего парка «Царицыно» и Нескучного сада.

«Археологи не исключают, что рядом с “Зарядьем” тоже могло находиться поселение — памятник фатьяновской культуры», — отметил глава Мосгорнаследия.

Сейчас артефакты продолжают изучать специалисты. В будущем находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.