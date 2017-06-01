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13:16 (мск), источник: УралПолит.ру

В отделения полиции Екатеринбурга доставлены более 130 мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Екатеринбурга 31 мая провели поверили более 220 иностранных граждан на территории Железнодорожного района.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал» сотрудники уголовного розыска отделов полиции № 10 и № 11 УМВД России по Екатеринбургу совместно с участковыми уполномоченными, экипажами патрульно-постовой службой и ДПС ГИБДД организовали проверку овощной базы на улице Артинской и торгового комплекса на улице Технической.

«Всего по результатам рейда, проведенного 31 мая на дактилоскопический и фотоучеты поставлены 133 человека, все они проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям на территории города. Мероприятия по выявлению и пресечению преступлений, совершенными иностранными мигрантами, продолжаются», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды УМВД России по Екатеринбургу.

Как отмечают в ведомстве, подобные мероприятия направлены на предупреждение и раскрытие уличных преступлений, выявление нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга.

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