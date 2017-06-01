В отделения полиции Екатеринбурга доставлены более 130 мигрантов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Екатеринбурга 31 мая провели поверили более 220 иностранных граждан на территории Железнодорожного района.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции Екатеринбурга 31 мая провели поверили более 220 иностранных граждан на территории Железнодорожного района.
В рамках
«Всего по результатам рейда, проведенного 31 мая на дактилоскопический и фотоучеты поставлены 133 человека, все они проверены на причастность к ранее совершенным преступлениям на территории города. Мероприятия по выявлению и пресечению преступлений, совершенными иностранными мигрантами, продолжаются», — сообщили «УралПолит.Ru» в отделе пропаганды УМВД России по Екатеринбургу.
Как отмечают в ведомстве, подобные мероприятия направлены на предупреждение и раскрытие уличных преступлений, выявление нарушений в сфере миграционного законодательства, а также проверку иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории Екатеринбурга.