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13:21 (мск), источник: VN.ru

Алиментщица замаскировалась под собаку

На псарне спряталась от судебных приставов жительница Новосибирска, задолжавшая своим детям 1,5 миллиона рублей, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

Ко Дню защиты детей ведомство организовало акцию «Судебные приставы — детям», в рамках которой посетили неплательщиков по алиментам, проживающих в частном секторе Дзержинского района. В одном из домов калитку отворил пожилой мужчина — сожитель гражданки П.

Он заявил, что сейчас позовет должницу, и скрылся под звуки лая нескольких собак. Вскоре хозяин вернулся со словами, что его гражданской жены нет дома, и предложил приставам пройти внутрь, чтобы те сами в этом убедились.

«В доме служителей Фемиды встретил сущий беспорядок, ужасающее амбре, домашняя птица и горы мусора вперемешку с множеством подержанной бытовой электроники. Сожитель должницы картинно открывал шкафы, люки в подпол и поднимал простыни, показывая, что гражданки П. дома нет, но сам он несколько запутался в версии отсутствия матери-алиментщицы», — рассказали судебные приставы.

Сначала мужчина объявил, что неплательщица уехала в Верх-Ирмень, потом — что отправилась к маме, тогда как еще у калитки сообщил о нахождении гражданки П. дома. Приставы начали указывать на несоответствие в его словах, а хозяин попытался увести разговор в сторону «американской угрозы», но затем сдался и пошел за сожительницей, которая спряталась на оборудованной во дворе псарне.

Задолжавшая троим детям, находящимся в детских домах, 1,5 миллиона рублей гражданка П. сообщила, что ей самой не хватает на хорошую жизнь, и что ежемесячных платежей в размере 500 рублей вполне достаточно. Судебные приставы подвергли описи и аресту всю бытовую технику и электронику в квартире неплательщицы.

Служба судебных приставов периодически сталкивается с курьезными случаями. Пару недель назад они в течение часа гонялись за девушкой на Ford Fiesta, пока у той не кончился бензин, чтобы наложить арест на машину для оплаты просроченного кредита.

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