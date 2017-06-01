Алиментщица замаскировалась под собаку

Ко Дню защиты детей ведомство организовало акцию «Судебные приставы — детям», в рамках которой посетили неплательщиков по алиментам, проживающих в частном секторе Дзержинского района. В одном из домов калитку отворил пожилой мужчина — сожитель гражданки П.

Он заявил, что сейчас позовет должницу, и скрылся под звуки лая нескольких собак. Вскоре хозяин вернулся со словами, что его гражданской жены нет дома, и предложил приставам пройти внутрь, чтобы те сами в этом убедились.

«В доме служителей Фемиды встретил сущий беспорядок, ужасающее амбре, домашняя птица и горы мусора вперемешку с множеством подержанной бытовой электроники. Сожитель должницы картинно открывал шкафы, люки в подпол и поднимал простыни, показывая, что гражданки П. дома нет, но сам он несколько запутался в версии отсутствия матери-алиментщицы», — рассказали судебные приставы.

Сначала мужчина объявил, что неплательщица уехала в Верх-Ирмень, потом — что отправилась к маме, тогда как еще у калитки сообщил о нахождении гражданки П. дома. Приставы начали указывать на несоответствие в его словах, а хозяин попытался увести разговор в сторону «американской угрозы», но затем сдался и пошел за сожительницей, которая спряталась на оборудованной во дворе псарне.

Задолжавшая троим детям, находящимся в детских домах, 1,5 миллиона рублей гражданка П. сообщила, что ей самой не хватает на хорошую жизнь, и что ежемесячных платежей в размере 500 рублей вполне достаточно. Судебные приставы подвергли описи и аресту всю бытовую технику и электронику в квартире неплательщицы.

Служба судебных приставов периодически сталкивается с курьезными случаями. Пару недель назад они в течение часа гонялись за девушкой на Ford Fiesta, пока у той не кончился бензин, чтобы наложить арест на машину для оплаты просроченного кредита.