Движение трамваев в сторону ж/д вокзала Челябинска закроют 2—4 июня

Движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала Челябинска будет закрыто ночью 2 июня на двое с половиной суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с проведением работ по устранению аварии на теплотрассе на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе закрывается движение трамваев в направлении конечного пункта “Завод имени Колющенко” с 00.40 2 июня до 12.00 4 июня», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Травмай № 3 будет следовать от ЧМК, по улицам Кирова, Российская и обратно; № 5 — от ЧЭМК, по Труда, Маркса и обратно; № 8 — от Чистопольской, по Маркса, Труда и обратно; № 16 — от Чичерина, по Российской, Маркса и обратно.

Движение трамваев маршрута № 7 «Завод им. Колющенко — ЧГРЭС» приостанавливается.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать поездки.