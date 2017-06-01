Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
7 фраз, которые нельзя говорить человеку с эректильной дисфункцией
Светская жизнь: экс-жена Пескова пришла на вечеринку со спутником
Роман Абрамович умилил соцсети фотографией подросшего сына
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Кузнецова рассказала, как нашли пропавшего под Курском мальчикаДетский омбудсмен сообщила о поисках пропавшего ребенка и о работе, которую провели спасатели и волонтеры
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Я страну построил, ублюдок»: Саакашвили – украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Какие юбки вошли в моду этим летом
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Принцу Гарри стыдно за свою невесту перед элитой общества – СМИ
Крейсер РФ в 20 этажей обладает мощным вооружением
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
8«Суперлюди» Японии
13:23 (мск), источник: dostup1.ru

Движение трамваев в сторону ж/д вокзала Челябинска закроют 2—4 июня

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать поездки.

Движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала Челябинска будет закрыто ночью 2 июня на двое с половиной суток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В связи с проведением работ по устранению аварии на теплотрассе на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе закрывается движение трамваев в направлении конечного пункта “Завод имени Колющенко” с 00.40 2 июня до 12.00 4 июня», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Травмай № 3 будет следовать от ЧМК, по улицам Кирова, Российская и обратно; № 5 — от ЧЭМК, по Труда, Маркса и обратно; № 8 — от Чистопольской, по Маркса, Труда и обратно; № 16 — от Чичерина, по Российской, Маркса и обратно.

Движение трамваев маршрута № 7 «Завод им. Колющенко — ЧГРЭС» приостанавливается.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать поездки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Челябинское УФАС накажет фирму за рекламу, похожую на коммунальную квитанцию
Захарова: Россия предъявит США претензии из-за дипсобственности
В Киеве призвали ввести визовый режим с Россией
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
В США вывели из ангара самый большой самолет в мире
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Видео: на финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде На финале Кубка Португалии человек облетел стадион на ховерборде, чем привел в восторг болельщиков
Кино
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане Причиной для отмены проката стала Галь Гадот, исполнившая в фильме главную роль
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
В начале лета в Петербурге ожидается рост цен на квартиры
Петербургские дольщики объявили голодовку
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь