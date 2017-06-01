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13:24 (мск), источник: Om1.ru

В Омске судят угонщика, поставлявшего дорогие автомобили в Казахстан

Он отключал сигнализацию у внедорожников с помощью специальных устройств, а затем перепродавал машины по заниженной стоимости на сопредельной территории. Напарника угонщика пока ищет следствие.

Сегодня в Омске должны вынести приговор гражданину России Олегу Дубинскому, обвиняемому в целой серии угонов дорогих автомобилей. Дело рассматривает Кировский районный суд города. Угонщику грозит до 9 лет лишения свободы.

По версии следствия, омич Олег Дубинский мог быть членом международной преступной группировки, занимавшейся поставкой элитных авто в сопредельный Казахстан. Всего в деле фигурирует шесть эпизодов краж.

Дубинский имел неплохую подготовку в области компьютерных технологий и обладал широкими контактами по обе стороны границы. С помощью специального устройства он отключал сигнализацию в автомобилях и похищал их с места стоянки. Затем, после передержки в «отстойниках», автомобили благополучно перегонялись за границу и продавались по заниженной цене казахстанским покупателям.

Угонщика взяли с поличным при попытке похищения шестого автомобиля. Свою вину он признал, однако подробностями своего нелегального «бизнеса», позволяющими проследить всю цепь от угона до продажи авто, со следствием делился не очень охотно. Известно лишь то, что у Дубинского был напарник. Однако мужчина успел скрыться и сейчас его разыскивает полиция. В поисках покупателей Дубинский участвовал лично.

Татьяна Бородина, старший помощник прокурора Омской области по взаимодействию со СМИ:

— Что касается уже угнанных автомобилей, то два внедорожника были обнаружены на территории Казахстана, по двум другим их владельцы получили страховку, а одна из владелиц заявила к угонщику гражданский иск с требованием компенсировать ущерб.

Известно, что стоимость каждого авто не менее двух миллионов рублей. Ущерб, причиненный угонщиками хозяевам автомобилей, составляет 11 миллионов.

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