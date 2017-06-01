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16:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Иерусалимскую гору» в Иркутске планируют благоустроить в 2018 году

Сейчас в парке проводят сезонные работы.

Историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» в Иркутске планируют благоустроить в следующем году. В перечень общественных пространств по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды» предполагают включить территорию бывшего ЦПКиО. По поручению мэра города Дмитрия Бердникова сезонные работы по приведению в порядок территории парка проводятся силами муниципальных предприятий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию Иркутска.

И.о. заместителя мэра — главы Октябрьского округа Владимир Преловский отметил, что перед летним сезоном в парке проводят сезонные работы: валку сухих и аварийных деревьев, формовочную обрезку, отсыпку дорожно-тропиночной сети, высаживание цветочных клумб, окрашивание ограждения.

«Это место является знаковым для иркутян. По поручению главы города сезонные работы по приведению в порядок территории парка проводятся силами муниципальных предприятий. Рабочие демонтируют сломанные лавочки, восстанавливают поврежденные ограждения. Кроме того, для обеспечения безопасности горожан в течение лета будет вестись патрулирование данной территории октябрьской дружиной с привлечением городского иркутского казачьего общества», — подчеркнул Владимир Преловский.

Напомним, что к благоустройству Иерусалимской лестницы в Иркутске планируют приступить в июле текущего года в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». На территории также будет проведено освещение, выполнено озеленение, обустроены клумбы, установлены лавочки и малые архитектурные формы. Планируется организация смотровой площадки на верхнем уровне и пешеходной зоны у основания лестницы.

Кроме того, в этом году будут благоустроены общественные пространства и дворы. Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. В числе общественных пространств, планируемых к благоустройству, бульвар Гагарина и остров Юность, бульвар Постышева, площадь Конституции, собор Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемые природные территории «Синюшина гора» и сад Томсона, набережная в микрорайоне Солнечный, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, «Вампиловский сквер» в микрорайоне Первомайский, остров Конный, оборудование детской площадки и спортивного корта в поселке Кировский.

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