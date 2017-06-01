«Иерусалимскую гору» в Иркутске планируют благоустроить в 2018 году
Сейчас в парке проводят сезонные работы.
Сейчас в парке проводят сезонные работы.
И.о. заместителя мэра — главы Октябрьского округа Владимир Преловский отметил, что перед летним сезоном в парке проводят сезонные работы: валку сухих и аварийных деревьев, формовочную обрезку, отсыпку
«Это место является знаковым для иркутян. По поручению главы города сезонные работы по приведению в порядок территории парка проводятся силами муниципальных предприятий. Рабочие демонтируют сломанные лавочки, восстанавливают поврежденные ограждения. Кроме того, для обеспечения безопасности горожан в течение лета будет вестись патрулирование данной территории октябрьской дружиной с привлечением городского иркутского казачьего общества», — подчеркнул Владимир Преловский.
Напомним, что к благоустройству Иерусалимской лестницы в Иркутске планируют приступить в июле текущего года в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Иркутска в 2017 году». На территории также будет проведено освещение, выполнено озеленение, обустроены клумбы, установлены лавочки и малые архитектурные формы. Планируется организация смотровой площадки на верхнем уровне и пешеходной зоны у основания лестницы.
Кроме того, в этом году будут благоустроены общественные пространства и дворы. Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. В числе общественных пространств, планируемых к благоустройству, бульвар Гагарина и остров Юность, бульвар Постышева, площадь Конституции, собор Богоявления, пляж Якоби, особо охраняемые природные территории «Синюшина гора» и сад Томсона, набережная в микрорайоне Солнечный, сквер на пересечении улиц Степана Разина и Чкалова, «Вампиловский сквер» в микрорайоне Первомайский, остров Конный, оборудование детской площадки и спортивного корта в поселке Кировский.