Краевой Роспотребнадзор опроверг слухи о зараженной водопроводной воде на Кубани

Как сообщал «Югополис», до 2 июня в Краснодарском крае продлено экстренное предупреждение из-за непогоды. Причиной этого стал комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Ливневые дожди, уже неделю заливающие Кубань, не привели к серьезным последствиям, но стали причиной подтоплений в нескольких районах, в том числе в Северском, Мостовском, Курганинском, в Краснодаре.

Это вызвало волну слухов, которые распространяются в соцсетях. Один из них связан с качеством водопроводной воды. К примеру, в сообщениях, которые массово рассылают друг другу жители Краснодара, утверждается, что якобы есть предупреждение санитарных врачей о том, что в водопроводной воде из-за подтоплений есть бациллы холеры.

В комментарии «Югополису» пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова опровергла правдивость циркулирующих слухов.