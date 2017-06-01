Краевой Роспотребнадзор опроверг слухи о зараженной водопроводной воде на Кубани
Причиной паники стала традиционная памятка с призывом соблюдать разумную осторожность при чрезвычайных ситуациях.
Причиной паники стала традиционная памятка с призывом соблюдать разумную осторожность при чрезвычайных ситуациях.
Как сообщал «Югополис», до 2 июня в Краснодарском крае продлено экстренное предупреждение
Ливневые дожди, уже неделю заливающие Кубань, не привели к серьезным последствиям, но стали причиной подтоплений в нескольких районах, в том числе в Северском, Мостовском, Курганинском, в Краснодаре.
Это вызвало волну слухов, которые распространяются в соцсетях. Один из них связан с качеством водопроводной воды. К примеру, в сообщениях, которые массово рассылают друг другу жители Краснодара, утверждается, что якобы есть предупреждение санитарных врачей о том, что в водопроводной воде
В комментарии «Югополису»
— Жители Кубани напуганы информацией о последствиях подтоплений и перестраховываются. На самом деле не существует никакого предупреждения санэпиднадзора, есть памятка, размещенная на сайте федеральной службы Роспотребнадзора (она продублирована на сайте краевого ведомства). Она адресована лицам, попавшим в зону чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий. Разумеется, в зону подтоплений могут попадать уличные туалеты, выгребные ямы. И жителям требуется проявлять осторожность. В памятке сформулированы первоочередные меры, которые должен принимать в данной ситуации любой разумный человек: кипятить воду, использовать бутилированную, проводить санитарную обработку территорий, соблюдать правила личной гигиены