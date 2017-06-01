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14:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Купаться в черте Краснодара запретили

Результаты последних исследований воды показали — в ней микробы, кишечные бактерии.

Источник: ГТРК «Кубань»

Можно ли купаться в открытых водоемах Краснодара? Ответ знают специалисты Роспотребнадзора. С ними пообщалась Дарья Топчиева, а заодно узнала, где в крае практически готовы к купальному сезону.

От Магри до Имеритинской низменности. В Сочи сейчас проверяют пляжи — их откроется около 200. Почти все готовы. Требования к пляжам стандартные. Главные — безопасность и комфорт туристов. Места купания ограничивают буйками. Среди обязательного — пост матроса-спасателя, медицинский пост, душевые и санитарные комнаты, лежаки и зонтики. Все зоны отдыха у моря проходят аккредитацию в Государственной инспекции маломерных судов.

— Как правило, у нас в городе пляжами занимаются долгие годы одни и те же люди. И поэтому, конечно, являются профессионалами в своей области. Мы не сталкиваемся с большими нарушениями, небольшие замечания, которые, как правило, на месте устраняются, — отметил Роман Ерофеев, старший государственный инспектор сочинского отделения ГИМС.

Не зная пробы, не суйся в воду. В Краснодаре специалисты Роспотребнадзора не спешат с выводами. Несколько литров жидкости отправляют на исследование в лабораторию. Все должно быть прозрачно. С помощью специального оборудования воду проверяют по нескольким пунктам — наличие паразитов, соответствие санитарно-химическим и микробиологическим нормам.

— Вода поверхностных водоемов всех категорий, такая как морская, речная, вода бассейнов, исследуется на бактерии группы кишечной палочки, которые вызывают кишечные инфекции, — пояснила Людмила Животовская, биолог.

Результаты последних исследований воды показали — в ней микробы. Кишечные бактерии.

— Купаться в черте города запрещено. Из года в год вода грязная. По гигиеническим нормативам она не соответствует требованиям санитарных правил и норм, — говорит Эльвира Голубина, заместитель начальника отдела надзора за состоянием среды обитания, условиями проживания управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

«Купание запрещено», предупреждают вывески. Остановят ли они в этом году желающих зайти в воду, скоро увидим. По опыту прошлых лет подобные запреты не мешали сторонникам философии: «Если нельзя, но очень хочется, то можно».

Купаться запрещено, да и негде. В краевой столице, как и во многих неморских районах, нет пляжей, есть только места отдыха. Поэтому, чтобы не заходить в мутные воды краснодарских водоемов, искать лучше альтернативные пути.

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