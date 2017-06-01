В связи с празднованием Дня России пенсии в Краснодаре выплатят пораньше
График доставки пенсионных выплат
График доставки пенсионных выплат
Краснодар, 1 июня, KrasnodarMedia.
В Краснодаре
«В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня 2017 года Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи — филиала ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в городе Краснодаре:
Выплатные дни — За какие числа.
8 июня 2017 г. —
9 июня 2017 г. — 1
10 июня 2017 г. — 12 июня 2017 г.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, — сообщает