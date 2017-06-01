В связи с празднованием Дня России пенсии в Краснодаре выплатят пораньше

Краснодар, 1 июня, KrasnodarMedia.

В Краснодаре из-за Дня России в график выдачи пенсионных и социальных выплат внесены изменения. Тем получателям, которым выплаты приходят 8,9,10,11 и 12 июня, пенсии доставят на несколько дней раньше. Далее пенсионные выплаты будут производится по привычному графику, сообщает ИА KrsanodarMedia со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.

«В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня 2017 года Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи — филиала ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в городе Краснодаре:

Выплатные дни — За какие числа.

8 июня 2017 г. — 8—9 июня 2017 г.

9 июня 2017 г. — 1 0—11 июня 2017 г.

10 июня 2017 г. — 12 июня 2017 г.