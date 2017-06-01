Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: начались протесты в Крыму - обращение крымчан к Путину
В Петербурге стоматолог удалила пациентке 22 здоровых зуба за 843 тысячи
При падении с 17-го этажа погиб и.о. вице-мэра Красноярска
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
64-летняя жена Макрона надела мини на встречу с Меланией Трамп
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
«Я страну построил»: Саакашвили нагрубил украинскому министру
СМИ: подлодка РФ, не всплывая, атаковала ИГИЛ
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Турчинов приехал в Донбасс и заявил о взятии Москвы - СМИ
СМИ: В ДНР прокомментировали слова о силе ВСУ
АВТОВАЗ показал публике модель, которая называется УРА
5 самых красивых внедорожников и кроссоверов
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
10Последний звонок-2017 в России
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
15Последствия урагана в Москве
14:41 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В связи с празднованием Дня России пенсии в Краснодаре выплатят пораньше

График доставки пенсионных выплат из-за праздничного выходного сдвинут на несколько дней.

Краснодар, 1 июня, KrasnodarMedia.

В Краснодаре из-за Дня России в график выдачи пенсионных и социальных выплат внесены изменения. Тем получателям, которым выплаты приходят 8,9,10,11 и 12 июня, пенсии доставят на несколько дней раньше. Далее пенсионные выплаты будут производится по привычному графику, сообщает ИА KrsanodarMedia со ссылкой на пресс-службу отделения Пенсионного фонда России по Краснодарскому краю.

«В связи с предстоящим праздничным днем 12 июня 2017 года Отделением ПФР по Краснодарскому краю совместно с Управлением Федеральной почтовой связи — филиала ФГУП «Почта России» организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат получателям в городе Краснодаре:

Выплатные дни — За какие числа.

8 июня 2017 г. — 8—9 июня 2017 г.

9 июня 2017 г. — 10—11 июня 2017 г.

10 июня 2017 г. — 12 июня 2017 г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, — сообщает пресс-служба отделения ПФР по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин рассказал о будущем Курил, если бы они принадлежали Японии
В Киеве заявили о принятии ЕСПЧ иска к России за Крым
Кудрин: Россия катастрофически теряет время
МЭР объяснило падение доходов россиян особенностями подсчета
Жуков: отсутствие россиян на Олимпиаде-2018 лишит Игры смысла
С 1 июня водителям с иностранными правами запретили работать в России
СМИ: США ужесточили правила выдачи въездных виз
Спорт
Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге ФИФА
Авто
Чиновники скручивают номера после ДТП: «это нормальная практика» Таким образом в администрации Санкт-Петербурга прокомментировали аварию, в которую попал автомобиль вице-губернатора города Игоря Албина
Hi-Tech
Техника будущего на Петербургском форуме Павильоны форума в Петербурге напоминают кадры футуристических фильмов о городах будущего, а некоторые стенды с роботами о виртуальной реальностью поражают гостей и участников
Кино
«Холостяк» Илья Глинников нашел свою любовь на шоу В финальном выпуске программы актер выберет спутницу жизни
Недвижимость
Платежи за общедомовые нужды будут пересчитаны
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Риелторы назвали цену самой дорогой хрущевки
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа Гражданский муж очень помогает телеведущей в воспитании дочки.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь