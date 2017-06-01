В Иркутске 55 воспитанников школ искусств получили стипендии мэра

Как сообщила сегодня, 1 июня, пресс-служба мэрии, конкурс проводился по номинациям «Сольное музыкальное исполнительство» и «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», участие в нем приняли 195 учащихся.

«По решению компетентного жюри определены стипендиаты конкурса с присвоением звания “Лауреат” — это 20 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй, — рассказали в пресс-службе. — Стипендиатами с присвоением звания “Дипломант” конкурса стали 15 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй номинации».