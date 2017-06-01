В Иркутске 55 воспитанников школ искусств получили стипендии мэра
В Иркутске 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств областного центра стали победителями XXIV конкурса на соискание стипендии мэра.
В Иркутске 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств областного центра стали победителями XXIV конкурса на соискание стипендии мэра.
Как сообщила сегодня, 1 июня,
«По решению компетентного жюри определены стипендиаты конкурса с присвоением звания “Лауреат” — это 20 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй, — рассказали в
Воспитанница детской школы искусств № 10 Иркутска Элина Жеглова, показавшая наилучшие результаты в номинации «Сольное музыкальное исполнительство», получила