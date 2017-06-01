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14:51 (мск), источник: Сибинформ.com

В Иркутске 55 воспитанников школ искусств получили стипендии мэра

В Иркутске 55 воспитанников детских художественных, музыкальных школ и школ искусств областного центра стали победителями XXIV конкурса на соискание стипендии мэра.

Как сообщила сегодня, 1 июня, пресс-служба мэрии, конкурс проводился по номинациям «Сольное музыкальное исполнительство» и «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», участие в нем приняли 195 учащихся.

«По решению компетентного жюри определены стипендиаты конкурса с присвоением звания “Лауреат” — это 20 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй, — рассказали в пресс-службе. — Стипендиатами с присвоением звания “Дипломант” конкурса стали 15 учащихся в первой номинации и 10 учащихся во второй номинации».

Воспитанница детской школы искусств № 10 Иркутска Элина Жеглова, показавшая наилучшие результаты в номинации «Сольное музыкальное исполнительство», получила Гран-при конкурса. В номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство» гран-при не было присуждено.

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