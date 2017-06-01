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14:46 (мск), источник: ИА Башинформ

В находках «Городища Уфа-2» подтверждено наличие золота и серебра

УФА, 1 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В предметах археологии, обнаруженных при раскопках «Городища Уфа-2», подтверждено наличие драгоценных металлов.

Как сообщили в Республиканском музее-заповеднике «Древняя Уфа», экспертиза на предмет содержания драгметаллов проведена впервые. В результате апробации 31-го музейного предмета Поволжская госинспекция «Пробирной палаты России» подтвердила состав уникальных золотых и серебряных изделий 5−14 веков — наконечников ремней, золотой проволоки, серег, подвесок, золотоордынских монет.

По данным экспертов, некоторые наконечники ремней сделаны из серебра 960 (высшей) пробы, то есть с содержанием в сплаве 96% чистого серебра. Золотые изделия и заготовки (проволока, наконечники ремней) выполнены из сплава 700 и 950 пробы. Золотоордынские монеты 14 века изготовлены из серебра 980 пробы.

Пробирный надзор археологических артефактов является важнейшим исследованием, связанным с музейной работой с историко-культурными ценностями, прокомментировали в Управлении госохраны объектов культурного наследия РБ.

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