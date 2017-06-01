В находках «Городища Уфа-2» подтверждено наличие золота и серебра
УФА, 1 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В предметах археологии, обнаруженных при раскопках «Городища Уфа-2», подтверждено наличие драгоценных металлов.
УФА, 1 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В предметах археологии, обнаруженных при раскопках «Городища Уфа-2», подтверждено наличие драгоценных металлов.
Как сообщили в Республиканском
По данным экспертов, некоторые наконечники ремней сделаны из серебра 960 (высшей) пробы, то есть с содержанием в сплаве 96% чистого серебра. Золотые изделия и заготовки (проволока, наконечники ремней) выполнены из сплава 700 и 950 пробы. Золотоордынские монеты 14 века изготовлены из серебра 980 пробы.
Пробирный надзор археологических артефактов является важнейшим исследованием, связанным с музейной работой с