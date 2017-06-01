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14:45 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи ограничат движение из-за соревнований по триатлону

В Сочи 3 июня ограничат движение транспорта из-за соревнований по триатлону.

Источник: ЮГА.ру

В этот день на курорте состоится международный турнир Ironstar, который откроет новый сезон триатлона в России.

«Ограничения будут действовать на дорогах в направлении от Имеретинского курорта к Красной Поляне с 07:00. Движение автомобилей будет запрещено до 15.00 и 17.00 на различных участках», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В соревнованиях примут участие более 1 тыс. человек. Поддерживать участников будут более 5 тыс. болельщиков и около 300 волонтеров.

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