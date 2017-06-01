В Сочи ограничат движение из-за соревнований по триатлону
В Сочи 3 июня ограничат движение транспорта
В Сочи 3 июня ограничат движение транспорта
В этот день на курорте состоится международный турнир Ironstar, который откроет новый сезон триатлона в России.
«Ограничения будут действовать на дорогах в направлении от Имеретинского курорта к Красной Поляне с 07:00. Движение автомобилей будет запрещено до 15.00 и 17.00 на различных участках», — сообщили в
В соревнованиях примут участие более 1 тыс. человек. Поддерживать участников будут более 5 тыс. болельщиков и около 300 волонтеров.