В Сочи ограничат движение из-за соревнований по триатлону

В этот день на курорте состоится международный турнир Ironstar, который откроет новый сезон триатлона в России.

«Ограничения будут действовать на дорогах в направлении от Имеретинского курорта к Красной Поляне с 07:00. Движение автомобилей будет запрещено до 15.00 и 17.00 на различных участках», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В соревнованиях примут участие более 1 тыс. человек. Поддерживать участников будут более 5 тыс. болельщиков и около 300 волонтеров.