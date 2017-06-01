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14:57 (мск), источник: РИА Новости

Первый кандидат теологии появился в России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первую в России диссертацию по теологии защитили в Москве, ее автор — протоиерей Павел Хондзинский — стал первым в стране кандидатом теологии, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Теология признана научной дисциплиной решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в 2015 году. В 2016 году стала возможна защита работ по этой дисциплине, когда были созданы диссертационный и экспертный советы. В то же время представители мусульманской общины отмечали, что созданные советы рассматривают работы только по православной теологии. По этой причине сейчас создаются аналогичные советы по исламской теологии.

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За присуждение ученой степени диссертанту, защищавшему работу «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского» проголосовали 21 из 22 присутствовавших членов Объединенного диссертационного совета по теологии. Всего в диссовет входят 23 ученых, его возглавляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Защита проходила в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия (ОЦАД). В зале присутствовали около 70 человек — представителей Церкви, ученых и журналистов.

При этом автореферат диссертации получил четыре положительных и пять отрицательных отзывов. Критикам работы не понравился метод, использованный в исследовании, который, как утверждают они, «основан на личностностном опыте веры и жизни теолога».

Изначально предполагалось, что Хондзинский станет кандидатом наук по смежным дисциплинам — истории и философии. Однако перед началом защиты заместитель председателя ВАК Николай Аристов сообщил, что ВАК утвердил научную отрасль «Теология». Поэтому Хондзинский станет кандидатом теологических наук, что произошло впервые в истории России.

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