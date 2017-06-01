Казахстанцы всё чаще подделывают медицинские книжки

«Последние случаи пищевых отравлений показали, что участились случаи фальсификации медицинских книжек, в том числе подделок медосмотров на бактериальное носительство каких-либо заболеваний, особенно персоналом пищеблока», — сказала Марал Рахимжанова на пресс-конференции на тему «Государственная политика в интересах детей» в СЦК.

Она рекомендовала родителям и сопровождающим в пути не кормить детей в придорожных шашлычных.

Однако не только из-за нарушения санитарных норм при приготовлении еды травятся дети.

«В этом году зарегистрированы случаи кишечной инфекции у детей во время перевозки. Когда они сутки и более едут в пути, покупают придорожные продукты, которые приготовлены в правильных условиях, но дети прячут их в сумки, хранят, вспоминают и начинают есть. То есть нормальные продукты превращаются в источник инфекции», — пояснила представитель Минздрава.

Каждый год фиксируются пищевые отравления и в летних лагерях. В 2014 году из-за беспечности организаторов летнего отдыха 52 ребёнка отравились некачественной едой и оказались на больничной койке. В 2015 году эта цифра возросла до 90 детей.

7 мая сообщалось, что Петропавловске госпитализировали спортсменов, прибывших на чемпионат по карате «Солтустік Барысы», посвящённый Дню защитника Отечества. Они отравились несвежей пищей, которую брали с собой в дорогу.