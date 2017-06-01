Казахстанцы всё чаще подделывают медицинские книжки
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Руководитель
«Последние случаи пищевых отравлений показали, что участились случаи фальсификации медицинских книжек, в том числе подделок медосмотров на бактериальное носительство
Она рекомендовала родителям и сопровождающим в пути не кормить детей в придорожных шашлычных.
Однако не только
«В этом году зарегистрированы случаи кишечной инфекции у детей во время перевозки. Когда они сутки и более едут в пути, покупают придорожные продукты, которые приготовлены в правильных условиях, но дети прячут их в сумки, хранят, вспоминают и начинают есть. То есть нормальные продукты превращаются в источник инфекции», — пояснила представитель Минздрава.
Каждый год фиксируются пищевые отравления и в летних лагерях. В 2014 году
7 мая сообщалось, что Петропавловске госпитализировали спортсменов, прибывших на чемпионат по карате «Солтустік Барысы», посвящённый Дню защитника Отечества. Они отравились несвежей пищей, которую брали с собой в дорогу.