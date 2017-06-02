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01:23 (мск), источник: ТАСС

Новая книга Толкина опубликована спустя 100 лет после ее создания

Книга «Берен и Лютиен» рассказывает о любви смертного мужчины и бессмертной представительницы эльфов.

Источник: ИТАР-ТАСС

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Новая книга знаменитого писателя Джона Толкина (1892−1973), автора «Властелина колец», опубликована спустя столетие после ее написания. «Берен и Лютиен» рассказывает об исключительно трогательной любви смертного мужчины и бессмертной представительницы эльфов, которая во имя союза отказалась от вечной жизни, сообщает Би-би-си.

Новую книгу, по словам критиков, можно охарактеризовать как очень личную историю, и в ней содержатся версии сказочного повествования сборника мифов и легенд Средиземья «Сильмариллион», которое было посмертно издано сыном писателя Кристофером в конце 1970-х гг.

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Новую книгу также редактировал 92-летний Кристофер, а проиллюстрировал издание Алан Ли, получивший в свое время премию «Оскар» за работу над кинотрилогией Питера Джексона «Властелин колец» по одноименному произведению Толкина. При этом сын бережно сохранил стиль и форму написанного отцом.

Как считает известный литературовед Джон Гарт, создание текстов было своего рода экзорцизмом для Джона Толкина, вследствие тех ужасов, свидетелем которых он стал во время Первой мировой войны. «Когда Толкин вернулся из окопов, с лихорадкой, зиму 1916−1917 гг. он провел, пытаясь выздороветь, — цитирует Гарта Би-би-си. — Он потерял двух самых близких друзей на Сомме, и вы можете себе представить, как он был разбит».

Касаясь источника вдохновения в творчестве писателя, литературовед напоминает о ярком событии в его жизни. «Во время прогулки в лесах Восточного Йоркшира Толкин увидел, как его жена Эдит танцует на поляне, заросшей белыми цветами, и это стало ключевой сценой истории о Берене и Лютиен, — напомнил Гарт. — Толкин испытал тогда такую радость и восторг, каких, возможно, не испытывал больше никогда». Не случайно имена Берен и Лютиен высечены на надгробном камне Толкина и его супруги Эдит на кладбище в Оксфорде.

Джон Толкин, писатель, лингвист, поэт, филолог, профессор Оксфордского университета, прославился классическими произведениями в жанре фэнтези — «Хоббит, или Туда и обратно», «Властелин колец» и «Сильмариллион». Их действие разворачивается в вымышленном мире — Арда и его части Средиземье.

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