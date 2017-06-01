Ученые создали «черную дыру» в лаборатории

В прошлом исследователи экспериментировали на молекулах с использованием не столь мощных лазеров, отделяя электроны от атомов. Однако в недавнем эксперименте команда применила высокоинтенсивный луч, и результаты стали большим сюрпризом. Один такой «пучок» разделял атом на составляющие, оставляя лишь несколько электронов и создавая пустоту внутри молекулы, которая втягивала электроны, как космическая черная дыра, пожирающая соседние звезды.

Долго такая аномалия не просуществовала — срок ее жизни составил всего 30 фемтосекунд — миллионных долей миллиардной доли секунды. Но молекула потеряла более 50 электронов, а затем взорвалась.

Дэниел Роллс и Артем Руденко из Канзасского государственного университета проводили эксперимент в офисе Linac Coherent Light Source, который предоставил лабораторию LACAC в Менло-Парке, штат Калифорния.