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16:34 (мск), источник: Моя Планета

Ученые создали «черную дыру» в лаборатории

Чтобы создать микроскопическое подобие черной дыры, ученые из Канзасского государственного университета применили самый мощный в мире рентгеновский лазер. И теперь пытаются понять, как сработал прибор, и расшифровать полученные измерения.

В прошлом исследователи экспериментировали на молекулах с использованием не столь мощных лазеров, отделяя электроны от атомов. Однако в недавнем эксперименте команда применила высокоинтенсивный луч, и результаты стали большим сюрпризом.

Один такой «пучок» разделял атом на составляющие, оставляя лишь несколько электронов и создавая пустоту внутри молекулы, которая втягивала электроны, как космическая черная дыра, пожирающая соседние звезды.

Долго такая аномалия не просуществовала — срок ее жизни составил всего 30 фемтосекунд — миллионных долей миллиардной доли секунды. Но молекула потеряла более 50 электронов, а затем взорвалась.

Дэниел Роллс и Артем Руденко из Канзасского государственного университета проводили эксперимент в офисе Linac Coherent Light Source, который предоставил лабораторию LACAC в Менло-Парке, штат Калифорния.

Изначально ученые пытались применить лазер для получения изображений биологических объектов, таких как вирусы или бактерии, с высоким разрешением. Кроме того, среди целей было увидеть, как материя ведет себя в экстремальных условиях и понять динамику заряда сложных молекул.

С помощью лазера специалисты собирают данные из молекулярных образцов почти мгновенно, но образцы неизбежно уничтожаются, передает Mashable со ссылкой на журнал Nature.

Эксперимент с высокоинтенсивным лазером поможет ученым лучше планировать и интерпретировать будущую работу с использованием рентгеновского импульса.

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