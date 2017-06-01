Шымкентская история любви с «красавчиком на Camry 50» получила продолжение

Ранее неизвестная девушка разместила объявление на остановке МКТУ. Там она написала, что влюбилась в парня на японской легковушке и теперь будет ждать его там каждый день с 12.00 до 13.00.

По данным портала, на следующий день в поисках влюбленной незнакомки журналисты наведались на указанную остановку в условленный промежуток времени. Однако девушку — автора пылкого сообщения так и не удалось застать.

«На остановке сидели две молодые девушки. Но, как оказалось, ни одна из них не ждала “красавчика на Camry 50”. Молодые особы ждали автобус. То ли любовь прошла, то ли просто не дождалась, но ни в 12.30, ни к часу дня девушка так и не пришла», — отмечает издание.

Сообщается, что новость о шымкентской влюбленной уже разлетелась по социальным сетям. Горожане с грустью подмечают, что девушка влюбилась не в симпатичного парня, а в машину, за рулем которой и был молодой человек.

«С автобуса хочет на легковушку перепрыгнуть», — предположил один из них.

«Влюбилась, потому что у парня «камри 50», — написал другой.

«А если бы он на “москвиче” ехал, то в его сторону не посмотрела бы даже!» — заявил третий.

Отмечается, что на той самой остановке нет не только девушки, но и объявления. «Возможно, его просто сняли, а может, парень уже нашел влюбленную в него девушку. Конец истории доподлинно неизвестен, но мы надеемся, что победила любовь», — резюмировал портал.

Напомним, автор необычного объявления написала, что ищет «красавчика на Camry 50», который ей подмигнул.

«Может, ты это прочтешь или твои знакомые. Ты мне подмигнул, когда я сидела на остановке. Напротив общежитий по Иляева. Я влюбилась в тебя. Еще рядом с тобой был твой друг. Ты зашел в Inter Press. Не стала тебя ждать, так как мой автобус пришел», — написала она.