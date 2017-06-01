В «Википедии» идет война за «гражданство» княжны Анны Ярославны

Ранее со время визита во Францию президент России Владимир Путин сказал, что от брака дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны с французским королем Генрихом I начались отношения России и Франции.

На Украине на это заявление сразу отреагировали. Президент Украины Пётр Порошенко сказал, что Путин «пытался на глазах у всей Европы похитить для российской истории» Анну Ярославну, сообщает Life.

Анна Ярославна родилась в Киеве — столице Киевской Руси (древнерусского государства). Во Франции упоминалась как Агнесса Русская и Анна Киевская. Историки отмечают, что термин «Украина» как географическое понятие окончательно оформился в XVIII веке.