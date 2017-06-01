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16:41 (мск), источник: Йод News

В «Википедии» идет война за «гражданство» княжны Анны Ярославны

За ночь русскоязычная страница «Википедии», посвященная княжне Анне Ярославне, была переписана более 50 раз.

Ранее со время визита во Францию президент России Владимир Путин сказал, что от брака дочери Ярослава Мудрого Анны Ярославны с французским королем Генрихом I начались отношения России и Франции.

На Украине на это заявление сразу отреагировали. Президент Украины Пётр Порошенко сказал, что Путин «пытался на глазах у всей Европы похитить для российской истории» Анну Ярославну, сообщает Life.

Анна Ярославна родилась в Киеве — столице Киевской Руси (древнерусского государства). Во Франции упоминалась как Агнесса Русская и Анна Киевская. Историки отмечают, что термин «Украина» как географическое понятие окончательно оформился в XVIII веке.

Комментарии
4
Сергей Москальченко
Да не было никаких татар, это мы сами себя кровью умывали, как всегда!
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Амолит Theodorich
во времена Ярослава Мудрого никаких украинцев даже существовать не могло.
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Сергей Саморуков
Славяне мы ... и этим всё сказано . Что до прихода татар друг друга кровью умывали , что сейчас . Пора думать начинать .Нас не так много , как хотелось бы .
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