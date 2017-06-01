Прокуратура начала проверки после задержки рейсов «ВИМ-Авиа» в Турцию

Как сообщалось ранее, в среду в турецкий Даламан из Екатеринбурга с задержкой почти на 16 часов вылетел лайнер компании «ВИМ-Авиа». Причиной задержки стало позднее прибытие борта. Кроме того, в четверг с 19.05 (17.05 мск) на 17.35 (15.35 мск) пятницы по той же причине была перенесена отправка другого самолета компании.

«В связи с многочасовой задержкой… рейса № NN9335, вылетающего по маршруту Екатеринбург — Даламан, Уральская транспортная прокуратура поручила провести проверку соблюдения прав пассажиров Свердловскому транспортному прокурору», — уточняет ведомство, добавляя, что еще одна проверка начата по факту задержки, имевшей место в четверг.

Уральская транспортная прокуратура также отмечает, что «информация о возможных нарушениях ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» лицензионного законодательства направлена Татарскому транспортному прокурору (по месту регистрации авиакомпании)».