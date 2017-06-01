От аэропорта до центра Волгограда к ЧМ-2018 начнут ездить 22 электрички

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, жители региона и гости чемпионата мира смогут добраться по новой ветке длиной 1,2 километра от аэропорта до станции «Волгоград-I всего» за 20 минут. Кроме того, принято решение, что часть электричек будут ездить до южных районов города и в Волжский, а у ТРЦ «Акварель» построят остановочную платформу. Соответствующее решение уже подписали глава региона и начальник Приволжской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев.