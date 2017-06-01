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22:20 (мск), источник: Интерфакс

Жителя Челябинска, призывавшего создать Уральскую республику, по решению суда выпишут из психбольницы

Челябинск. 1 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Советский районный суд Челябинска в четверг вынес постановление о прекращении мер принудительного лечения в психиатрической больнице в отношении Алексея Морошкина, осужденного за призывы к созданию Уральской республики, сообщил его адвокат Андрей Лепехин.

«Суд удовлетворил ходатайство больницы о прекращении лечения на том основании, что пациент не представляет опасности для окружающих и, следовательно, не нуждается в лечении в стационарных условиях», — сказал А. Лепехин агентству «Интерфакс-Урал».

Он отметил, что его подзащитный находился в больнице по приговору суда почти полтора года, с декабря 2015 года.

«Алексей был осужден по ст.280 ч.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Дело возбудили после того, как он разместил в Интернете предложение создать “Уральскую народную республику”. В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, ему был поставлен диагноз “шизофрения”, врачи посчитали его опасным для окружающих», — уточнил А. Лепехин.

Он добавил, что одним из оснований для постановки такого диагноза стало появление на личной странице в соцсети записи А. Морошкина о том, что он является основателем Церкви челябинского метеорита. Врачи утверждали, что такие заявления являются бредом и признаком шизофрении.

Приговор вступит в силу через 10 дней, после чего А. Морошкина должны выписать и отправить домой.

Также, по сведениям адвоката, в отношении его подзащитного продолжается уголовное преследование по факту осквернения памятника Ленину на Алом поле в Челябинске. Осенью 2015 года неизвестные разрисовали монумент в цвета украинского флага. Отдел полиции Центрального района предъявили А. Морошкину обвинение в осквернении памятника.

«Это дело находится в вялотекущем состоянии. Несколько раз следователи передавали его в суд, но прокурор каждый раз его возвращал на доследование, так как в нем нет необходимой доказательной базы», — сказал А. Лепехин.

Он также отметил, что срок уголовного преследования по данной статье истекает осенью этого года.

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