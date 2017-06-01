Жителя Челябинска, призывавшего создать Уральскую республику, по решению суда выпишут из психбольницы

«Суд удовлетворил ходатайство больницы о прекращении лечения на том основании, что пациент не представляет опасности для окружающих и, следовательно, не нуждается в лечении в стационарных условиях», — сказал А. Лепехин агентству «Интерфакс-Урал».

Он отметил, что его подзащитный находился в больнице по приговору суда почти полтора года, с декабря 2015 года.

«Алексей был осужден по ст.280 ч.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ). Дело возбудили после того, как он разместил в Интернете предложение создать “Уральскую народную республику”. В ходе следствия была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, ему был поставлен диагноз “шизофрения”, врачи посчитали его опасным для окружающих», — уточнил А. Лепехин.

Он добавил, что одним из оснований для постановки такого диагноза стало появление на личной странице в соцсети записи А. Морошкина о том, что он является основателем Церкви челябинского метеорита. Врачи утверждали, что такие заявления являются бредом и признаком шизофрении.

Приговор вступит в силу через 10 дней, после чего А. Морошкина должны выписать и отправить домой.

Также, по сведениям адвоката, в отношении его подзащитного продолжается уголовное преследование по факту осквернения памятника Ленину на Алом поле в Челябинске. Осенью 2015 года неизвестные разрисовали монумент в цвета украинского флага. Отдел полиции Центрального района предъявили А. Морошкину обвинение в осквернении памятника.

«Это дело находится в вялотекущем состоянии. Несколько раз следователи передавали его в суд, но прокурор каждый раз его возвращал на доследование, так как в нем нет необходимой доказательной базы», — сказал А. Лепехин.

Он также отметил, что срок уголовного преследования по данной статье истекает осенью этого года.