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17:51 (мск), источник: Клопс.ru

Жители одной из хрущёвок по Ленинскому проспекту отказались от капремонта

В Калининграде жители одной из хрущёвок на Ленинском проспекте отказываются от изменения внешнего вида фасада здания. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

«Жители дома 39−45 и 47−61 отказались от участия в программе», — рассказала представитель фонда. Она отметила, что сейчас решается вопрос с собственниками. Занимаются им в городской администрации.

На вопрос о том, как здание попало в программу, если жители против участия, в ведомстве сообщили, что ранее было проведено собрание жителей, на котором был подписан соответствующий протокол. Теперь собственники от этого документа отказываются.

В Фонде капремонта рассказали, что если жителей не удастся переубедить, то вопрос об участии здания в программе будет решать гендиректор организации.

Ранее сообщалось, что власти Калининграда дали старт капитальному ремонту хрущёвок на Ленинском проспекте. Подрядчики приступили к работам 30 мая. Планируется изменить внешний вид фасадов 12 домов. Решения разрабатывал Московский архитектурный институт (МАРХИ) совместно с ведущими архитекторами Калининградской области. На домах планируется производить комплексный ремонт: утепление и обустройство фасадов и замену крыш с увеличением высоты коньковой планки.

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