Городская электричка в Ростове переходит на летнее расписание

«Это связано с вводом летнего графика движения и увеличения числа пассажирских поездов, следующих на Черноморское побережье и курорты Кавказских Минеральных вод», — сказано в сообщении.

Так, с пригородного железнодорожного вокзала по пятницам поезд Ростов-Главный — Кизитеринка будет отправляться в 17:00 (вместо 15:31), поезд Кизитеринка — Ростов-Западный с конечной станции будет выходить в 18:02 (вместо 17:22). Возвращение к прежнему расписанию произойдет после окончания летних массовых перевозок.