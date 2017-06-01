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17:43 (мск), источник: Городской репортер

Городская электричка в Ростове переходит на летнее расписание

Со 2 июня изменится график движения пятничного вечернего рейса городской электрички в Ростове, сообщает пресс-служба СКЖД.

«Это связано с вводом летнего графика движения и увеличения числа пассажирских поездов, следующих на Черноморское побережье и курорты Кавказских Минеральных вод», — сказано в сообщении.

Так, с пригородного железнодорожного вокзала по пятницам поезд Ростов-Главный — Кизитеринка будет отправляться в 17:00 (вместо 15:31), поезд Кизитеринка — Ростов-Западный с конечной станции будет выходить в 18:02 (вместо 17:22). Возвращение к прежнему расписанию произойдет после окончания летних массовых перевозок.

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