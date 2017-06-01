Городская электричка в Ростове переходит на летнее расписание
Со 2 июня изменится график движения пятничного вечернего рейса городской электрички в Ростове, сообщает
Со 2 июня изменится график движения пятничного вечернего рейса городской электрички в Ростове, сообщает
«Это связано с вводом летнего графика движения и увеличения числа пассажирских поездов, следующих на Черноморское побережье и курорты Кавказских Минеральных вод», — сказано в сообщении.
Так, с пригородного железнодорожного вокзала по пятницам поезд