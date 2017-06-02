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08:52 (мск), источник: Volga News

Театр оперы и балета отметит день рождения Александра Пушкина

В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, Самарский театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей посетить сказочную одноактную оперу Кравченко «Ай да Балда!».

По окончании спектакля в Колонном зале театра состоится акция «Я знаю Пушкина наизусть» для юных зрителей. В программе примут участие артисты театра, а также чтецы Самарской областной юношеской библиотеки, сообщила пресс-служба театра.

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