Театр оперы и балета отметит день рождения Александра Пушкина
В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, Самарский театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей посетить сказочную одноактную оперу Кравченко «Ай да Балда!».
В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, Самарский театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей посетить сказочную одноактную оперу Кравченко «Ай да Балда!».
По окончании спектакля в Колонном зале театра состоится акция «Я знаю Пушкина наизусть» для юных зрителей. В программе примут участие артисты театра, а также чтецы Самарской областной юношеской библиотеки, сообщила