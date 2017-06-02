Театр оперы и балета отметит день рождения Александра Пушкина

Театр оперы и балета отметит день рождения Александра Пушкина

В день рождения Александра Пушкина, 6 июня, Самарский театр оперы и балета приглашает маленьких зрителей и их родителей посетить сказочную одноактную оперу Кравченко «Ай да Балда!».